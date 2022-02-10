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10февраля
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сегодня, 12:35 0

В Амурской области завершились полевые сборы с резервистами

Они проходили в течение трёх дней

В Амурской области завершились полевые сборы с резервистами
Фото: ВВО

В Амурской области на общевойсковом полигоне «Екатеринославский» Восточного военного округа завершились трёхдневные полевые занятия с подразделениями мобилизационного людского резерва. К полевым занятиям привлекли несколько сотен резервистов из Приамурья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В рамках занятий по огневой подготовке резервисты стреляли из автоматов Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В, обучились правилам прицеливания и тактическому перемещению на поле боя. После проведённого для новичков теоретического занятия по вождению в сложных условиях местности резервисты совершенствовали свои навыки в преодолении препятствий на автомобилях КамАЗ и Урал, а на танкодроме тренировались в управлении боевыми машинами пехоты БМП и легкобронированными тягачами МТЛБ.

Особое внимание командиры уделяли обучению, совершенствованию знаний и навыков резервистов, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей. Они изучили ряд образцов техники связи, стоящей на вооружении в объединении, выполнили нормативы по тактической, технической, инженерной подготовкам и радиационной химической и биологической защите.

Отмечается, что для комфортного проживания личного состава развернули полевой лагерь. Места для проживания оборудовали и укомплектовали всем необходимым имуществом.

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#армия

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