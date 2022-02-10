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10февраля
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Амурчанин рассчитался с соседкой банкнотой «банка приколов»

35-летний мужчина понесёт уголовное наказание

Амурчанин рассчитался с соседкой банкнотой «банка приколов»
Фото: pixabay.com

35-летний житель города Сковородино за обман амурчанки 1938 года рождения в ближайшее время окажется на скамье подсудимых.

В ноябре 2021 года обвиняемый зашёл к престарелой соседке, чтобы вернуть ей долг в размере 1 500 рублей. Мужчина расплатился с пенсионеркой недействительной пятитысячной купюрой «банка приколов», которую, по его словам, нашёл на улице. Женщина приняла у злоумышленника банкноту и отсчитала ему сдачу. Полученные обманным путём деньги мужчина потратил на покупку спиртного.

Обман несколько дней спустя обнаружила внучка потерпевшей, когда бабушка дала ей билет «банка приколов» на покупку продуктов. Девушка потребовала у соседа вернуть пенсионерке похищенные деньги. Мужчина пообещал, но слово своё не сдержал.

После обращения родственников бабушки в полицию обвиняемый возместил соседке ущерб в полном объёме и принёс извинения, сообщает управление МВД по Амурской области.

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#жизнь #криминал #происшествия

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