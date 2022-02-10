В Амурской области 12-летняя школьница придумала своё похищение
Инцидент произошёл в Бурейском районе
На этой неделе в социальных сетях и мессенджерах начали рассылать информацию о том, что в посёлке Бурея 12-летнюю девочку чуть силой не затащил в машину неизвестный, но ребёнок успел убежать, сообщает пресс-служба администрации Бурейского района.
Во вторник, 8 февраля, сведения начали проверять. Во время разговора с девочкой и её родителями выяснилось, что школьница эту историю выдумала. Причины не указываются.
Специалисты мэрии призывают в любом случае быть бдительными как детям, так и их родителям.
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