В Амурской области 12-летняя школьница придумала своё похищение

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На этой неделе в социальных сетях и мессенджерах начали рассылать информацию о том, что в посёлке Бурея 12-летнюю девочку чуть силой не затащил в машину неизвестный, но ребёнок успел убежать, сообщает пресс-служба администрации Бурейского района.

Во вторник, 8 февраля, сведения начали проверять. Во время разговора с девочкой и её родителями выяснилось, что школьница эту историю выдумала. Причины не указываются.

Специалисты мэрии призывают в любом случае быть бдительными как детям, так и их родителям.