Михаил Пореченков раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов»

В эфире шоу «Легенда» 52-летний Пореченков рассказал, что поначалу ему было интересно работать в «Битве экстрасенсов». По его словам, среди участников действительно попадались люди с необычными способностями, и он до сих пор не понимает, «как они это делают».

Но вскоре телеведущий понял, что так называемые маги и колдуны являются тонкими психологами и разбираются в поведении людей. При этом на программу действительно приходили люди со своей бедой, надеясь на помощь, но получали лишь консультацию с мнимыми экстрасенсами.

Пореченков отмечает, что через несколько сезонов всё стало напоминать коммерцию, поставленную на поток. После выхода первых программ популярность магов и ясновидцев возросла, и в шоу шли лишь пиариться, чтобы потом зарабатывать на чужом горе. Стало появляться множество экстрасенсов и их салонов, где они якобы творят чудеса.

Актёр уверен, что есть люди, которым действительно даётся дар предвидения или предсказания. Но это очень тяжёлая ноша, которую не все могут вынести. По словам Михаила, он знает такие истории, в которых люди молились о том, чтобы этот дар у них ушёл.

Шоу «Битва экстрасенсов» выходит уже 22 сезона. Проект очень популярен, но каждый год появляется информация о том, что в программе снимаются актёры, которые заранее знают исход всех испытаний.