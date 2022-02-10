Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 0

Михаил Пореченков раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов»

Пореченков рассказал о шарлатанах, которые приходят в шоу для пиара

Михаил Пореченков раскритиковал шоу «Битва экстрасенсов»
Фото: tvcenter.ru

Михаил Пореченков был ведущим первых сезонов «Битвы экстрасенсов». Поначалу актёр верил в необычные способности участников, пока не узнал об обмане. Недавно он рассказал, что в шоу многие идут пиариться, чтобы потом зарабатывать на горе людей, пишет «СтарХит».

В эфире шоу «Легенда» 52-летний Пореченков рассказал, что поначалу ему было интересно работать в «Битве экстрасенсов». По его словам, среди участников действительно попадались люди с необычными способностями, и он до сих пор не понимает, «как они это делают».

Но вскоре телеведущий понял, что так называемые маги и колдуны являются тонкими психологами и разбираются в поведении людей. При этом на программу действительно приходили люди со своей бедой, надеясь на помощь, но получали лишь консультацию с мнимыми экстрасенсами.

Пореченков отмечает, что через несколько сезонов всё стало напоминать коммерцию, поставленную на поток. После выхода первых программ популярность магов и ясновидцев возросла, и в шоу шли лишь пиариться, чтобы потом зарабатывать на чужом горе. Стало появляться множество экстрасенсов и их салонов, где они якобы творят чудеса.

Актёр уверен, что есть люди, которым действительно даётся дар предвидения или предсказания. Но это очень тяжёлая ноша, которую не все могут вынести. По словам Михаила, он знает такие истории, в которых люди молились о том, чтобы этот дар у них ушёл.

Шоу «Битва экстрасенсов» выходит уже 22 сезона. Проект очень популярен, но каждый год появляется информация о том, что в программе снимаются актёры, которые заранее знают исход всех испытаний.

Просмотров всего: 868

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Певица Виктория Дайнеко рассказала о неизлечимой болезни

В России и мире

Футболист Фёдор Кудряшов высказался о романе жены с Курбаном Омаровым
В России и мире

Никита Джигурда признался, что сможет простить измену жены
В России и мире

Анастасия Волочкова заработала на романе с банщиком три миллиона рублей

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь