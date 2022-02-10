Самолёт для полётов на Дальнем Востоке разработали в компании «Байкал-Инжиниринг»

Комплексный инфраструктурный проект на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» представляют на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая проходит в Москве.

Один из ключевых экспонатов выставки – лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Самолёт, предназначенный для полётов на Дальнем Востоке, разработали в компании «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России.

— В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Самолёт уже совершил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

— Повышение доступности межрегиональных и местных авиаперевозок – одно из стратегических направлений развития Дальнего Востока. Создана Единая дальневосточная авиакомпания, выполняющая в том числе перелёты в удалённые населённые пункты по нескольким десяткам социально значимых маршрутов. Следующий шаг – дальнейшее развитие маршрутной сети и масштабное обновление авиапарка с использованием авиатехники российского производства, – подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Отмечается, что самолёт ЛМС-901 «Байкал», помимо пассажирских перевозок, сможет решать множество задач, включая перевозку грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации, осуществлять патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.