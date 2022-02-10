Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 1

Самолёт для полётов на Дальнем Востоке разработали в компании «Байкал-Инжиниринг»

Проект представили на Национальной выставке в Москве

Самолёт для полётов на Дальнем Востоке разработали в компании «Байкал-Инжиниринг»

Комплексный инфраструктурный проект на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» представляют на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая проходит в Москве.

Один из ключевых экспонатов выставки – лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Самолёт, предназначенный для полётов на Дальнем Востоке, разработали в компании «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России.

— В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Самолёт уже совершил первый полет на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

— Повышение доступности межрегиональных и местных авиаперевозок – одно из стратегических направлений развития Дальнего Востока. Создана Единая дальневосточная авиакомпания, выполняющая в том числе перелёты в удалённые населённые пункты по нескольким десяткам социально значимых маршрутов. Следующий шаг – дальнейшее развитие маршрутной сети и масштабное обновление авиапарка с использованием авиатехники российского производства, – подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Отмечается, что самолёт ЛМС-901 «Байкал», помимо пассажирских перевозок, сможет решать множество задач, включая перевозку грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации, осуществлять патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Просмотров всего: 303

#Дальний Восток #жизнь #транспорт

распечатать


Общество

Амурчанин рассчитался с соседкой банкнотой «банка приколов»
Общество

В Приморском крае корейский телеканал снимает фильм о тиграх
Общество

В Благовещенске идёт уборка снега на основных городских магистралях
Происшествия

Во Владивостоке 400 человек эвакуировались из-за утечки аммиака
Комментарии
Показать все (1)
  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    "Усы, лапы и хвост". (с) Лишь бы было на самолет похоже На фото МС-21.

    ЛМС-901 - это такой кукурузник на современный лад. Очередная попытка замены Ан-2. Сколько их было, начиная с Ан-14 "Пчелка" в конце 50-х и где они все... А Ан-2 коптит небо почти 75 лет и конца-края этому не видно.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь