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10февраля
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сегодня, 11:24 7

Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Его состояние врачи оценивают как стабильное

Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Фото: tass.ru

2 февраля лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу. В настоящее время в связи с диагностированным у него ковидом ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

— Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон». Его состояние стабильное, – сообщили в Минздраве.

При этом в пресс-службе ЛДПР отметили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    А чего его госпитализировали если он семижды привитый? Ведь со слов самих же привитых, они легко переносят заболевание. Да и сами элдэпэрасты утверждают, что вождь чувствует себя хорошо. Кто-то нас пытается обмануть.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Всероссийский петрушка опять рекламирует прививку заболел - чувствует себя хорошо, в отличие от не привитых "экстремистов и сволочей")

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Сделал бы доброе дело..Передал свой пост Фургалу. Перед тем как сдохнет.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Вы думаете он знает, кто такой Фургал? Это для вас Сирожа типа "медийная фигура", а в Москве он никто и звать его никак.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Этот динозавр ещё всех нас переживёт.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    31 минута назад

    Нарвяд-ли. ТАСС уполномочен заявить. Состояние тяжёлое.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    22 минуты назад

    Долгих лет жизни! Нормальный и оптимистичный мужик. Побольше бы таких!

    Насчёт заражения: вся штука в том, что омикрон может обходить у некоторых людей иммунитет, выработанный в результате вакцинации, особенно пожилых или с ослабленными иммунными возможностями. В этом хитрость омикрона. Но он не вызывает тяжёлых форм заболевания чаще всего. Поэтому всё должно быть хорошо!

    Однако же всё больше соображений возникает в пользу искусственного происхождения вируса...

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