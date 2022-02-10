Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Его состояние врачи оценивают как стабильное
2 февраля лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу. В настоящее время в связи с диагностированным у него ковидом ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
— Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон». Его состояние стабильное, – сообщили в Минздраве.
При этом в пресс-службе ЛДПР отметили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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