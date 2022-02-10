Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

— Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон». Его состояние стабильное, – сообщили в Минздраве.

При этом в пресс-службе ЛДПР отметили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.