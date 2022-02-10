Шестой день пекинской Олимпиады принёс России одну бронзу и лишь восьмое место в медальном зачёте

Итоги шестого дня соревнований расстроили российских болельщиков. Из разыгранных 9 февраля шести комплектов олимпийских медалей лишь одна бронзовая награда пополнила копилку Олимпийского комитета России. Германия заняла первое место в медальном зачёте, Россия находится лишь на восьмом.

На Олимпийских играх в Пекине состоялись дебютные соревнования в новом виде спорта. Биг-эйр относится к фристайлу, это соревнования, на которых лыжник или сноубордист разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. С первого прыжка было понятно, кто заберёт золотую олимпийскую медаль. Бирк Рууд из Норвегии удивил зрителей невероятными трюками и заслуженно встал на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Впервые олимпийское золото в женском слаломе получила Словакия. Его принесла своей команде Петра Влгова.

Знаменательным событием стала победа американской спортсменки Линдси Джейкобеллис, которая победила в сноуборд-кроссе. Это её первое олимпийское золото за 16 лет участия в состязаниях. Впервые спортсменка выступила на Олимпиаде в 2006 году. В Турине она упала на финише и стала лишь второй. Но пятая Олимпиада принесла спортсменке награду высшей пробы.

В десятикилометровой гонке лыжного двоеборья первое место занял Винценц Гайгер из Германии. Но не он один помог занять немецкой команде первую строчку в медальном зачёте. В соревнованиях по санному спорту в двойках Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золото. Таким образом, у Германии пять золотых и три серебряных медали и первая строчка в медальном зачёте.

В соревнованиях по мужскому шорт-треку на дистанции 1 500 метров Семён Елистратов в тесном противоборстве завоевал бронзу, отстав от канадского спортсмена на 0,013 секунды.

Также 9 февраля стартовали соревнования по хоккею и классическому кёрлингу. Мужской хоккейный турнир начал матч между командой Российского олимпийского комитета и командой Швейцарии. Рикошет в ворота Швейцарии решил исход игры: 1:0 в пользу российской команды.

Классический кёрлинг начался с противоборства российской и американской команд. По окончании основного соревнования обе команды показали равный результат, а в экстра-энде команде из США удалось победить – 6:5 в пользу американцев.

Из тревожных новостей: 9 февраля произошел громкий допинговый скандал в фигурном катании. По информации издания Inside the Games, у лидера сборной России по фигурному катанию нашли положительную допинг-пробу. Официальное заявление будет дано в четверг, 10 февраля, в 13:00 по пекинскому времени.

По итогу шестого дня соревнований первую строчку с пятью золотыми и тремя серебряными медалями занимает Германия. Второе место у Норвегии (четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали) Третьей стала Швеция (четыре золота, одно серебро и две бронзы).

Сейчас Россия на 8 месте медального зачета Олимпиады с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами. Китай на домашней Олимпиаде пятый (три золота и два серебра), а команда США на десятом месте (одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль).

10 февраля основные надежды российских болельщиков связаны с акробатикой во фристайле и лыжными гонками.

Утром начнётся программа в мужском одиночном катании. От сборной России в ней примут участие Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

В сноуборде женщины будут соревноваться в дисциплине хафпайп – спортсмены ездят по специальному снежному рельефу, который напоминает половину трубы, и выполняют разные трюки. Представителей России в этой дисциплине нет.

За российского спортсмена Даниила Донских можно болеть в другом виде фристайла – сноуборд-кроссе. Он единственный из российских мужчин прошел отбор на Олимпиаду.

Также 10 февраля пройдут соревнования по горным лыжам и акробатике. Мужчины разыграют медали в комбинации из скоростного спуска и слалома. Во фристайле медали разыгрывают среди смешанных команд (двое мужчин и одна женщина или один мужчина и две женщины). В горных лыжах нет представителей России, но в акробатике у команды Олимпийского комитета России есть все шансы. Прошлый чемпионат выиграли российские спортсмены.

В течение дня состоятся соревнования по классическому кёрлингу. Мужская сборная встретится с командой Китая, а женщины начнут турнир с игры против команды США.

В лыжных гонках россиянки посоревнуются на дистанции в десять километров классическим стилем. Состав сборной – Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Мужчины начнут соревнования в скелетоне. Россияне Александр Третьяков и Владислав Семёнов поборются за медали. В санном спорте пройдет командная эстафета, в которой выступят Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В конькобежном спорте от России выступят Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева.