В амурской больнице, где пациент получил ожог, назначили служебную проверку

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Напомним, мужчину после инсульта перевели из реанимации в общую палату и положили рядом с батареей. По словам дочери пациента, у амурчанина была нарушена двигательная функция. Он не смог отодвинуться и получил ожог первой степени.

Также проверку ведёт прокуратура Благовещенска. Выясняются обстоятельства случившегося и даётся оценка медицинскому персоналу больницы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении медбрата АОКБ, который не уследил за пожилой пациенткой и та выпала из окна.