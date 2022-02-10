В амурской больнице, где пациент получил ожог, назначили служебную проверку
Виновного выявит комиссия
Обновлено: 10:44
В Амурской областной клинической больнице идёт служебная проверка. Как ранее сообщало Амур.инфо, маломобильный пациент получил ожог от батареи возле больничной койки.
Напомним, мужчину после инсульта перевели из реанимации в общую палату и положили рядом с батареей. По словам дочери пациента, у амурчанина была нарушена двигательная функция. Он не смог отодвинуться и получил ожог первой степени.
Также проверку ведёт прокуратура Благовещенска. Выясняются обстоятельства случившегося и даётся оценка медицинскому персоналу больницы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении медбрата АОКБ, который не уследил за пожилой пациенткой и та выпала из окна.
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