В Приморском крае корейский телеканал снимает фильм о тиграх
Кинодокументалисты ведут съёмку в нацпарке «Земля леопарда»
Съёмочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS снимает новый фильм о дикой природе в Приморском парке «Земля леопарда».
— В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих, – рассказали сотрудники российского нацпарка.
По словам продюсера фильма Со Чжун, телеканал дружит с «Землей леопарда» уже более четырёх лет.
— Нам удаётся встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь. Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет её, – отметил Со Чжун.
Раньше леопарды и тигры обитали на всём Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены, пишет РИА Новости.
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