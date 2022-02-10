Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 0

В Приморском крае корейский телеканал снимает фильм о тиграх

Кинодокументалисты ведут съёмку в нацпарке «Земля леопарда»

В Приморском крае корейский телеканал снимает фильм о тиграх
Фото: pixabay.com

Съёмочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS снимает новый фильм о дикой природе в Приморском парке «Земля леопарда».

— В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих, – рассказали сотрудники российского нацпарка.

По словам продюсера фильма Со Чжун, телеканал дружит с «Землей леопарда» уже более четырёх лет.

— Нам удаётся встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь. Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет её, – отметил Со Чжун.

Раньше леопарды и тигры обитали на всём Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 152

#Дальний Восток #животные #жизнь #природа

распечатать


Общество 1

На Сахалине любители собачатины создали свою группу в WhatsApp и возмутили общественность
Общество

Амурчанин рассчитался с соседкой банкнотой «банка приколов»
Общество 1

Самолёт для полётов на Дальнем Востоке разработали в компании «Байкал-Инжиниринг»
Происшествия 5

В Белогорске неизвестные выпустили трёх собак из вольеров приюта
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь