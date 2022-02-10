В Приморском крае корейский телеканал снимает фильм о тиграх

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Съёмочная группа одного из крупнейших телеканалов Южной Кореи EBS снимает новый фильм о дикой природе в Приморском парке «Земля леопарда».

— В год Тигра под руководством нашего профессионального гида они запечатлели амурского тигра – крупнейшего в мире представителя семейства кошачьих, – рассказали сотрудники российского нацпарка.

По словам продюсера фильма Со Чжун, телеканал дружит с «Землей леопарда» уже более четырёх лет.

— Нам удаётся встречать тигров и леопардов. Увидеть их в дикой природе в одном месте возможно только здесь. Эти животные у корейцев традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас у нас их уже не осталось. Нам важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет её, – отметил Со Чжун.

Раньше леопарды и тигры обитали на всём Корейском полуострове, однако в начале 20 века они были истреблены, пишет РИА Новости.