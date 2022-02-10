В Амурской области закрыли нарколабораторию

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

В селе Новоалександровка Тамбовского района сотрудники пограничного управления ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию. Мужчина 1991 года рождения перерабатывал марихуану в каннабисное масло, сообщает пресс-служба ведомства.

У амурчанина обнаружили и изъяли вещество тёмно-зелёного цвета, по внешним признакам схожее с марихуаной, общей массой около 30 килограммов. А также изъяли пять килограммов тёмно-коричневого вещества, схожего с гашишным маслом.

Изъятые вещества направлены в лабораторию для проведения исследования. За это преступление амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.