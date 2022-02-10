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10февраля
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сегодня, 08:53 2

В 2022 году в Амурской области отремонтируют почти 80 километров дорог

К дорожно-строительному сезону готовятся около 20 асфальтобетонных заводов

В 2022 году в Амурской области отремонтируют почти 80 километров дорог
Фото: pixabay.com

Дорожно-строительный сезон в Приамурье начнётся в апреле. К запуску готовятся около 20 асфальтобетонных заводов, сообщает правительство Амурской области.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» комплексно отремонтируют почти 80 километров дорог. Как отметил губернатор Василий Орлов, подготовка уже началась. Сейчас заключают контракты, заготавливают инертные материалы.

На заводах также идёт подготовка к дорожно-строительному сезону. Специалисты занимаются расконсервацией асфальтосмесительных установок, проверяют дробильно-сортировочное оборудование, системы подачи каменных материалов и других добавок, ёмкости для битума, накопители готовой продукции и готовят площадки для их хранения.

Эксперты лаборатории Амурупрадора согласуют рецепты составов всевозможных смесей, которые предусмотрены в ремонте, строительстве и реконструкции дорог. Рецепты составляют сразу на весь сезон, при этом у каждой организации свой состав.

— Изначальное определение рецептуры имеет важное значение, которое в процессе выполнения работ по асфальтобетонному покрытию, а затем и при гарантийных обязательствах, будет на контроле самого подрядчика, экспертной лаборатории заказчика и стройконтроля, – рассказал исполняющий обязанности начальника ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

Также он добавил, что за выполненную работу заплатят, если специалисты не выявят никаких нарушений во время проверки. В противном случае подрядчику заплатят только после устранения дефектов.

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#дороги #областная власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    На 80 километров 20 заводов? По 4 километра на завод?

    Ничего не смущает?

  • Авантыч

    Авантыч
    5 часов назад

    Tуман

    Согласен. Мало. В прошлом году несколько объектов простаивали из-за недостатка асфальта.

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