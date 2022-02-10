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10февраля
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сегодня, 08:19 0

В Амурской области будут судить хабаровчанина, который показал поддельное водительское удостоверение

Обвиняемый был уверен, что его права восстановили законно

В Амурской области будут судить хабаровчанина, который показал поддельное водительское удостоверение
Фото: pixabay.com

51-летнего жителя Хабаровска будут судить за покупку и использование поддельного водительского удостоверения, сообщает управление МВД по Амурской области.

В сентябре прошлого года инспекторы ДПС остановили обвиняемого на 1 076 километре федеральной трассы «Амур» за превышение установленной скорости. Во время проверки документов полицейские выяснили, что предоставленный мужчиной бланк водительского удостоверения принадлежит не ему, а жительнице Бурятии. Поддельный документ изъяли и отправили на экспертизу.

Как рассказал хабаровчанин, в июне того же года он восстановил потерянные права с помощью автошколы, контакты которой нашёл на одном из сайтов. Они запросили 42 тысячи рублей. Обвиняемый заплатил, при этом он был уверен, что всё законно. Для «восстановления» документа мужчина отправил им копии медицинской справки, паспорта и свою фотографию.

За такое преступление может грозить до года лишения свободы.

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