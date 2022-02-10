Дмитрий Лужнов: «Строительство дамб в сёлах планируют начать в 2023 году»

Фото: mpr.amurobl.ru

Редакция Амур.инфо продолжает серию интервью с главами амурских министерств. Наши корреспонденты связались с министром природных ресурсов Амурской области Дмитрием Лужновым и узнали о том, какие мероприятия проводятся в регионе для сохранения экологии, будет ли дальше проводиться работа по сортировке и переработке отходов, а также как регион в дальнейшем будет бороться с паводками.

— Добрый день, Дмитрий Валерьевич! В последнее время всё чаще читатели Амур.инфо задают вопросы, связанные с состоянием экологии в регионе. Очень много вопросов, в том числе и к золотодобытчикам по загрязнению рек. Подскажите, какие инструменты контроля есть у министерства? Сколько нарушений выявили в 2020-2021 годах?

— В последние годы одной из наиболее острых проблем на территории области является загрязнение рек в результате ведения работ по россыпной золотодобыче. В адрес правительства региона регулярно поступают обращения от граждан и общественных организаций из-за загрязнения рек и других водных объектов. Одним из самых массовых стало обращение 2020 года, собравшее 1 261 подпись.

О проблемах региона неоднократно писали и на официальном портале Всемирного фонда дикой природы (WWF). Специалисты делали свои выводы на основе результатов проведения коалицией «Реки без границ» общественного экологического контроля с помощью Центра спутникового мониторинга. Тогда сообщалось, что лидером антирейтинга по состоянию водных объектов с огромным отрывом в 2020 году стала Амурская область.

Так, по информации WWF, с начала сезона в 2020 году на территории области выявлено 123 случая загрязнения рек с общей протяженностью загрязненных участков в 3,9 тысячи километров. В 2021 году выявлено 143 случая загрязнения рек с общей протяженностью 5,1 тысячи километров. По нашему мнению, это произошло из-за массового несоблюдения недропользователями, осуществляющими разведку и добычу россыпного золота, норм и требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

“ 70 % лицензий – это поисковые лицензии, не предусматривающие промышленную добычу золота

На территории Амурской области на конец прошлого года действовало 1 380 лицензий на россыпное золото, из них 70 % – это так называемые «поисковые» лицензии, не предусматривающие промышленную добычу золота. При этом при проведении золотодобычи по поисковым лицензиям при отсутствии утвержденного в установленном порядке технического проекта, а также документов на водопользование окружающей среде наносится значительный непрогнозируемый вред.

К примеру, в июле 2020 года была загрязнена нефтепродуктами и взвешенными веществами река Селемджа. Это произошло в результате незаконной добычи россыпного золота по лицензии на право пользования недрами, предоставленной в целях поиска и оценки месторождений россыпного золота. Визуально протяженность загрязнения реки превысила 10 километров.

В 2020 году министерством было обследовано 38 водотоков, на 27 из них выявлено превышение содержания взвешенных веществ. Сумма ущерба составила более 149 миллионов рублей, что в три раза превышает показатели 2019 года.

В течение добычного сезона 2021 года проблема загрязнения водных объектов золотодобывающими предприятиями региона находилась на особом контроле министерства природных ресурсов Амурской области. Министерством в прошлом году проведено 23 контрольных мероприятия по обследованию поверхностных водных объектов, в ходе которых обследовано 133 водотока, выявлено 69 фактов загрязнения рек и ручьев взвешенными веществами.

По результатам рассмотрения административных дел к ответственности в виде штрафов привлечено два должностных и 39 юридических лиц, на общую сумму в 4,7 миллиона рублей. В отношении 9 юридических лиц материалы направлены в районные суды области, постановлениями которых деятельность четырёх предприятий приостановлена сроком на 90 суток, по остальным материалам судами назначены административные наказания в виде штрафов.

По 32 выявленным фактам загрязнения водотоков взвешенными веществами произведен предварительный расчет размера ущерба, который составил более 370 миллионов рублей.

Для того чтобы решить существующие проблемы правоприменения в сфере охраны окружающей среды, министерство подготовило и отправило в адрес зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко ряд предложений. В их число вошли такие предложения, как запрет на пять лет на выдачу поисковых лицензий на территории Приамурья; дать субъектам возможность участвовать в решении вопросов о предоставление права пользования недрами, а также на досрочное прекращение действующих лицензий; запрет на выдачу поисковых лицензий на работу вблизи особо охраняемых природных территорий, а также на реках, протекающих через такие территории.

Также правительством Приамурья в адрес главы Минприроды России Александра Козлова направлены дополнительные предложения по сокращению количества поисковых лицензий на территории региона и их площадей: одно юрлицо должно получать одну лицензию, а не три, и максимальная площадь участка должна быть сокращена со 100 до 40 квадратных километров.

В рамках профилактической работы представители министерства приняли участие в заседании общественного совета и собраниях Ассоциации золотопромышленников Амурской области. Во всех мероприятиях принимали участие как руководители, так и представители золотодобывающих предприятий области и обсуждались вопросы соблюдения требований законодательства в области использования и охраны водных объектов при недропользовании.

— Неоднократно представителями власти заявлялось, что средства, полученные как компенсация за нанесённый природе вред, будут «окрашены» и направлены исключительно на ликвидацию последствий нарушений и помощь экологии региона. Этот механизм уже реализован, как он действует?

— Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 30 декабря 2021 года подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Этот закон вводит нормы об аккумулировании средств от «экологических платежей» (плату за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, платежи по искам о возмещении вреда) и их направление на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и иные природоохранные мероприятия.

Порядок разработки и согласования плана природоохранных мероприятий субъекта Российской Федерации, а также состав такого плана и требования к его содержанию будут установлены правительством Российской Федерации.

При этом «окрашивание» «экологических платежей» в федеральном бюджете заработало уже с 1 января текущего года. Относительно бюджетов регионов эта мера начнет действовать с сентября 2022 года.

— Во многих дворах Благовещенска (и не только) появились контейнеры для сбора пластика, кое-где есть также контейнеры для сбора стекла и металла. Подскажите, планируете ли увеличивать число подобных контейнеров по раздельному сбору отходов? Как в регионе вообще реализованы переработка и раздельный сбор отходов?

— В настоящее время на территории области реализуется первый этап внедрения раздельного накопления ТКО (твердые коммунальные отходы). На 2022 год есть потребность в закупке более 8,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов. Для этого министерство планирует участвовать в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на 191 миллион рублей. Это позволит создать устойчивую систему обращения с ТКО и сократить число отходов, направляемых на захоронение.

Участие в организации раздельного сбора также принимают региональные операторы по обращению с ТКО. Они самостоятельно сортируют отходы и производят сбор отходов из специализированных контейнеров, передают отходы на объекты утилизации, где вторсырье подлежит переработке.

Кроме того, в Приамурье проводится работа по популяризации раздельного сбора отходов. На заседаниях Общественного совета при министерстве участвуют представители учреждения «Экология», ассоциации «Раздельный сбор». В перечень тем обсуждения входят реализация эколого-просветительских мероприятий, в том числе в общеобразовательных учреждениях.