Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость
сегодня, 19:50 0

Благовещенца будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере

Ему может грозить пожизненное лишение свободы

Благовещенца будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере
Фото: 28.мвд.рф

23-летний житель Благовещенска обвиняется в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере посредством интернета группой лиц по предварительному сговору, а также в хранении без цели сбыта, сообщает управление МВД по Амурской области.

С мая по июль прошлого года злоумышленник получал крупные партии синтетических наркотиков от своих сообщников, а потом, с помощью интернета, продавал их путём «закладок». Он причастен к шести таким эпизодам. Полицейские изъяли запрещённые вещества из всех «тайников».

Молодого человека задержали в Ивановском районе, когда он получал новую партию N- метилэфедрона весом почти килограмм. Дома у обвиняемого полицейские нашли почти 330 граммов мефедрона, более 100 граммов гашиша, весы и упаковочный материал. Амурчанин находится под стражей.

Расследование уголовных дел окончено, теперь его рассмотрит суд. За такие преступления благовещенцу может грозить пожизненное лишение свободы.

Просмотров всего: 147

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Белогорске неизвестные выпустили трёх собак из вольеров приюта
Происшествия 1

Амурские пожарные сообщают о снижении количества возгораний
Происшествия

Расследование убийства ребёнка в Амурской области взял на личный контроль председатель Следственного комитета России
Происшествия

Во Владивостоке 400 человек эвакуировались из-за утечки аммиака
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь