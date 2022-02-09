Благовещенца будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере

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23-летний житель Благовещенска обвиняется в двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере посредством интернета группой лиц по предварительному сговору, а также в хранении без цели сбыта, сообщает управление МВД по Амурской области.

С мая по июль прошлого года злоумышленник получал крупные партии синтетических наркотиков от своих сообщников, а потом, с помощью интернета, продавал их путём «закладок». Он причастен к шести таким эпизодам. Полицейские изъяли запрещённые вещества из всех «тайников».

Молодого человека задержали в Ивановском районе, когда он получал новую партию N- метилэфедрона весом почти килограмм. Дома у обвиняемого полицейские нашли почти 330 граммов мефедрона, более 100 граммов гашиша, весы и упаковочный материал. Амурчанин находится под стражей.

Расследование уголовных дел окончено, теперь его рассмотрит суд. За такие преступления благовещенцу может грозить пожизненное лишение свободы.