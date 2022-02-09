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9февраля
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сегодня, 18:01 0

В Благовещенске идёт уборка снега на основных городских магистралях

Муниципальная спецтехника вышла на работы

В Благовещенске идёт уборка снега на основных городских магистралях
Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Спецавтомобили для уборки дорог из состава автопарка ГСТК вышли на очистку городских улиц от выпавшего снега. Всего в работах задействовано 38 автомобилей и тракторов.

Помимо уборки проезжей части очищаются тротуары по улицам Ленина, Зейской и Театральной, а также в микрорайоне по улицам Кантемирова, Институтской, идёт очистка обочин дороги по Чайковского.

Согласно прогнозу снегопад будет продолжаться в течение всего дня, всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#дороги #транспорт

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