В Благовещенске идёт уборка снега на основных городских магистралях

Спецавтомобили для уборки дорог из состава автопарка ГСТК вышли на очистку городских улиц от выпавшего снега. Всего в работах задействовано 38 автомобилей и тракторов.

Помимо уборки проезжей части очищаются тротуары по улицам Ленина, Зейской и Театральной, а также в микрорайоне по улицам Кантемирова, Институтской, идёт очистка обочин дороги по Чайковского.

Согласно прогнозу снегопад будет продолжаться в течение всего дня, всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.