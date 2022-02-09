Россию могут лишить олимпийского золота по фигурному катанию
Возникли сложности с допинг-тестом одного из спортсменов
Итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за допинг-теста одного из российских спортсменов. О возможных проблемах с пробами пишет Inside the Games, сообщает РИА ФАН.
Подробности инцидента пока не разглашаются. С чьими анализами возникли проблемы – также не сообщается. Известно только то, что допинг-тест сделали в Китае.
Напомним, Россия заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию, завершившихся 7 февраля. Второе место досталось США, а третьей стала Япония.
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