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9февраля
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сегодня, 17:09 4

Россию могут лишить олимпийского золота по фигурному катанию

Возникли сложности с допинг-тестом одного из спортсменов

Россию могут лишить олимпийского золота по фигурному катанию
Фото: Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

Итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за допинг-теста одного из российских спортсменов. О возможных проблемах с пробами пишет Inside the Games, сообщает РИА ФАН.

Подробности инцидента пока не разглашаются. С чьими анализами возникли проблемы – также не сообщается. Известно только то, что допинг-тест сделали в Китае.

Напомним, Россия заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию, завершившихся 7 февраля. Второе место досталось США, а третьей стала Япония.

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#Олимпиада-2022 #спорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    4 часа назад

    Опять 25.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    кого то еще интересует этот коммерческий проект?

  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    Амур инфо на будущее вам, Россия не участвует на Олимпиаде

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Просто перестала смотреть, дааавно. Вроде победили, следом - скандал. Смысл за это переживать?)))

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