Россию могут лишить олимпийского золота по фигурному катанию

Фото: Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

Подробности инцидента пока не разглашаются. С чьими анализами возникли проблемы – также не сообщается. Известно только то, что допинг-тест сделали в Китае.

Напомним, Россия заняла первое место на командных соревнованиях по фигурному катанию, завершившихся 7 февраля. Второе место досталось США, а третьей стала Япония.