Новый антирекорд: в Амурской области за сутки зарегистрировали 983 заражения COVID-19
Темп прироста вырос до 1,6 процента
Обновлено: 17:32
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 983 новых случая COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Из этого числа не привиты оказались 853 человека.
У 947 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (96 %), у 36 – в виде пневмонии (4 %).
По данным портала стопкоронавирус.рф, 91 человек госпитализирован, 74 выздоровели, четверо скончались.
С нарастающим итогом в регионе заболели 63 511 человек. 58 776 выздоровели, 695 – скончались.
Темп прироста за последние сутки вырос до 1,6 %. Показатель заболеваемости составляет 8 123,21 на 100 тысяч населения.
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