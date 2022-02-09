Новый антирекорд: в Амурской области за сутки зарегистрировали 983 заражения COVID-19

Фото: pixabay.com

Обновлено: 17:32



За прошедшие сутки в Амурской области выявили 983 новых случая COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Из этого числа не привиты оказались 853 человека.

У 947 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (96 %), у 36 – в виде пневмонии (4 %). По данным портала стопкоронавирус.рф, 91 человек госпитализирован, 74 выздоровели, четверо скончались. С нарастающим итогом в регионе заболели 63 511 человек. 58 776 выздоровели, 695 – скончались. Темп прироста за последние сутки вырос до 1,6 %. Показатель заболеваемости составляет 8 123,21 на 100 тысяч населения.

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#здоровье #медицина #COVID 19

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