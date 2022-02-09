Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 8

Новый антирекорд: в Амурской области за сутки зарегистрировали 983 заражения COVID-19

Темп прироста вырос до 1,6 процента

Новый антирекорд: в Амурской области за сутки зарегистрировали 983 заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

Обновлено: 17:32

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 983 новых случая COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. Из этого числа не привиты оказались 853 человека.

У 947 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (96 %), у 36 – в виде пневмонии (4 %).

По данным портала стопкоронавирус.рф, 91 человек госпитализирован, 74 выздоровели, четверо скончались.

С нарастающим итогом в регионе заболели 63 511 человек. 58 776 выздоровели, 695 – скончались.

Темп прироста за последние сутки вырос до 1,6 %. Показатель заболеваемости составляет 8 123,21 на 100 тысяч населения.

Просмотров всего: 1024

#здоровье #медицина #COVID 19

распечатать


Коронавирус 18

Несмотря на взрывной рост COVID-19, в Амурской области вводить новые ограничения не планируют
Коронавирус

QR-коды будут выдавать на основании теста на антитела
Происшествия 2

Тяжелобольной амурчанин получил ожог в больнице
Общество 10

Минздрав упростил получение больничного
Комментарии
Показать все (8)
  • капрал

    капрал
    4 часа назад

    В кого пальцем не тыкни, все привитые... Кто болеет?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    3 часа назад

    Сколько в день вакцинируются вакциной, а сколько вакцинируются заболеванием? При таких темпах вакцинации-заболеваемости, скоро все жители области получат иммунитет, кто-то от прививки, а кто-то от заболевания. ПУСТЬ ВСЕ БЫСТРЕЕ БУДУТ ЗДОРОВЫ!

  • El Antonio

    El Antonio
    2 часа назад

    "В кого пальцем не тыкни, все привитые..." - это ваши, так сказать, личные наблюдения. 48.4% от населения, 61.0% взрослого - полностью привито. Что, собственно, нехорошо...

    "вакцинируются заболеванием" - Евгений глупое, простите, словосочетание. Учите матчасть. Два года топчемся на одном месте, всё ждём коллективного, ога...

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    "El Antonio 14 минут назад...

    "вакцинируются заболеванием" - Евгений глупое, простите, словосочетание. Учите матчасть. Два года топчемся на одном месте, всё ждём коллективного, ога..."

    Опять двадцать пять. Те, кто переболеют приобретают иммунитет на более продолжительный срок, чем вакцинированные. Или вы этого не знаете?

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    Те, кто переболеют приобретают иммунитет на более продолжительный срок, чем вакцинированные. Или вы этого не знаете?

    Это че за бред ?

    Детский сад трусы на лямках , я переболев ковидом делал анализы , BAU был ниже 10 , три месяца ждал , последний тест 0 ! После вакцинации сразу 450 , сейчас 650

    Так что сказки в ватсапе бабулям рассказывайте

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Евгений Волков 6 минут назад: "Те, кто переболеют приобретают иммунитет на более продолжительный срок, чем вакцинированные".

    Навскидку:

    "естественный иммунитет быстрее реагирует на вирус, но защищает только от того штамма, с которым организм столкнулся. То есть, если человек переболел изначальным штаммом, он легко может заразиться другим.

    Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа"

    https://rg.ru/2021/07/12/vrach-obiasnila-raznicu-mezhdu-immunitetom-u-privityh-i-perebolevshih-covid-19.html

    "прививка в гораздо более легкой форме воздействует на организм, поскольку после перенесенного COVID-19 у многих пациентов последствия сказываются даже спустя долгое время.

    Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно"

    https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html

    "сравнивать вакцинацию и болезнь нельзя: хотя иммунитет от прививки слабее, риск тяжелых последствий у заболевших намного выше. «Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более спокойный вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива"

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/21/01/2022/61e9be989a79473a880e41b9

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    "Опять двадцать пять..." Вот именно! Видимо, Вы пребываете в параллельной Вселенной, где проводятся какие-то исследования... Где нет отсроченных плановых госпитализаций, где не пробивается очередное дно демографических показателей. До поры, до времени, Евгений. Потому как у русских весьма пригорает, коснись ситуация его лично: и тут уж ваших детей некому будет сопровождать в больницах. А тов. Кержак перестанет в таком случае называть волонтёров е***утыми. Потому что резко вспомнит, что в АО нет даже благотворительных, работающих с онкобольными.

    К чёрту Росстат, если не доверяете. Посмотрите аналитику крупнейшего БФ "Такие дела", завоевавшего доверие многих.

  • Николай К.

    Николай К.
    1 минута назад

    Жириновский вакцинирован 7 раз. И?

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь