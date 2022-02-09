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Курбан Омаров встречается с женой футболиста Фёдора Кудряшова

Бывший муж Ксении Бородиной закрутил новый роман

Курбан Омаров встречается с женой футболиста Фёдора Кудряшова
Фото: day.ru

Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались полгода назад. Недавно стало известно, что бывший муж телеведущей уже не одинок. Оказалось, что Омаров встречается с женой футболиста Фёдора Кудряшова, пишет «СтарХит».

За последние несколько месяцев 41-летнему Курбану Омарову приписывали отношения с разными женщинами. Также ходили слухи, что бизнесмен вернулся к первой супруге Алле. Однако все эти догадки не соответствуют действительности.

На днях журналисты застали Омарова в одном из элитных московских ресторанов вместе с очаровательной блондинкой. При этом парочка не стеснялась демонстрировать свои чувства, нежно обнимаясь и целуясь. Курбан и его спутница покинули заведение уже за полночь, вместе уехав на его автомобиле.

В окружении Омарова подтвердили, что его сердце уже занято. Стало известно, что бизнесмен закрутил роман с замужней дамой — супругой футболиста Фёдора Кудряшова.

Фёдор и его жена Анастасия прожили вместе больше 15 лет. Однако приятель Кудряшовых рассказал, что супруги давно перестали быть семьёй и не живут вместе. Они смогли остаться друзьями ради детей и расстались без ссор и скандалов. При этом официально пара ещё не успела развестись.

Возможно, теперь этот процесс пойдет быстрее — говорят, у Курбана уже есть серьёзные планы на эти отношения. Сейчас он доделывает ремонт в своей новой квартире, которая, вероятно, и станет гнездышком для влюблённых.

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#СМИ #спорт #шоу-бизнес

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