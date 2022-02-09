В Белогорске неизвестные выпустили трёх собак из вольеров приюта

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В ночь с 7 на 8 февраля в Белогорске неизвестные открыли два вольера в месте передержки «Автодорсфера» и выпустили трёх собак, сообщает пресс-служба администрации города.

— Одно животное удалось найти и поместить обратно, ещё две собаки пропали. При этом среди пропавших собака, которую накануне хотели забрать жители, назвавшиеся хозяевами и не пожелавшие платить 5 800 рублей за возврат животного, – рассказала директор «Автодорсферы» Ольга Алексеева.

В месте передержки установят замки на вольерах, а также увеличат территорию видеонаблюдения. Ранее мы сообщали, что теперь в Белогорске за возврат собаки, которую после самовольного выгула поместили в место передержки, хозяину нужно будет заплатить 5 800 рублей.