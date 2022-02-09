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9февраля
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сегодня, 17:32 2

В Белогорске неизвестные выпустили трёх собак из вольеров приюта

Среди них было животное, которое ранее хозяева не захотели забирать за плату за содержание

В Белогорске неизвестные выпустили трёх собак из вольеров приюта
Фото: pixabay.com

В ночь с 7 на 8 февраля в Белогорске неизвестные открыли два вольера в месте передержки «Автодорсфера» и выпустили трёх собак, сообщает пресс-служба администрации города.

— Одно животное удалось найти и поместить обратно, ещё две собаки пропали. При этом среди пропавших собака, которую накануне хотели забрать жители, назвавшиеся хозяевами и не пожелавшие платить 5 800 рублей за возврат животного, – рассказала директор «Автодорсферы» Ольга Алексеева.

В месте передержки установят замки на вольерах, а также увеличат территорию видеонаблюдения. Ранее мы сообщали, что теперь в Белогорске за возврат собаки, которую после самовольного выгула поместили в место передержки, хозяину нужно будет заплатить 5 800 рублей.

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#Белогорск #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Serg_S

    Serg_S
    2 часа назад

    зоошизики какие-то.

  • Токарев

    Токарев
    12 минут назад

    А теперь иск в суд и пускай думает Автодорсфера с Алексеевой, как они будут возвращать собаку. Материальный и особенно моральный ущерб .Ведь если счет выставили, значит тем самим признали, что животное у них.

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