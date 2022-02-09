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сегодня, 15:44 0

Певица Саша Зверева рассказала о травле своей семьи

Зверева намерена привлечь хейтеров к ответственности

Певица Саша Зверева рассказала о травле своей семьи
Фото: Яндекс.Дзен

Недавно стало известно, что бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева оказалась в сложной ситуации. Певица рассказала, что её семье устроили настоящую травлю, поэтому она даже боится выходить на улицу в США, где проживает в последние годы. На днях звезда сообщила, что будет подавать на хейтеров в суд, пишет «Собеседник».

Зверева рассказала, что теперь вместе с ней работают юристы, нотариусы и частный детектив. Им удалось установить места работы и адреса почти всех людей, которые устроили ей травлю в Интернете. Многим из них уже разослали досудебные претензии, а в дальнейшем Саша планирует подавать в суд.

Артистка намерена взыскать с хейтеров все деньги, которые она из-за них потеряла. Зверева признаётся, что недоброжелатели заблокировали её бизнес в Интернете. С ней теперь боятся связываться рекламодатели, поэтому звезда теряет миллионы.

При этом страдают и её дети. Старшую дочь Зверевой уволили с работы после того, как хейтеры стали писать на неё жалобы. Чтобы помочь детям справиться с тревожным состоянием, Саша наняла для них психологов.

Недавно артистка случайно услышала, как её дочь плачет и говорит, что больше не видит смысла жить, потому что любое её начинание будут губить недоброжелатели мамы. После этого Зверева поняла, что хейтеры нарушили не только её границы. Теперь она твёрдо намерена привлечь их к ответственности.

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#дети #интернет #соцсети #шоу-бизнес

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