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9февраля
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сегодня, 16:32 0

Амурские пожарные сообщают о снижении количества возгораний

МЧС поделилось статистическими данными

Амурские пожарные сообщают о снижении количества возгораний
Фото: архив Амур.инфо

В январе в Амурской области зарегистрировано значительно меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Сергей Чебыкин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области.

— За первый месяц текущего года зарегистрировано 197 пожаров, это на 36 пожаров меньше, чем за аналогичный период 2021 года, ущерб от пожаров составил более полутора миллионов рублей. Больше всего пожаров – 43 – произошло в городе Благовещенске, – рассказал он.

Также Сергей Чебыкин сообщил, что в январе на территории области уничтожено огнём и повреждено 114 жилых и нежилых построек, эти показатели также гораздо ниже прошлогодних.

— Меньше, чем в прошлом году зарегистрировано пожаров, приведших к гибели людей. В первый месяц года в огне погибли 14 человек, в прошлом году за аналогичный период огонь унёс жизни 17 человек. Основной причиной пожаров продолжает оставаться неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей, – рассказал Сергей Чебыкин.

Также в этом году гораздо меньше сгорело транспортных средств – 14 против 21 в январе прошлого года.

В то же время пожарно-спасательные подразделения только в январе спасли 20 человек и предотвратили возникновение ущерба на сумму более 86 миллионов рублей.

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#МЧС #пожары #происшествия

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