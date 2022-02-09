350 миллионов рублей направят на реставрацию старинных зданий Благовещенска

Правительство Амурской области запланировало проведение масштабных работ по реставрации дореволюционных зданий в Благовещенске. На эти цели выделено порядка 350 миллионов рублей.

— Ремонту и приведению в нормативное состояние памятников архитектуры в Благовещенске в последние годы уделяем особое внимание. В первую очередь необходимо обновить старинные здания в центре города и на магистральных улицах – это лицо столицы области. Приведение в порядок памятников архитектуры, которых у нас немало, способствует также повышению туристической привлекательности Благовещенска. В текущем году объём средств на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске превысит 350 миллионов рублей. В прошлом году на данные цели было затрачено более 240 миллионов рублей, а в 2020 году – порядка 70 миллионов, – прокомментировал губернатор региона Василий Орлов.

Одним из отреставрированных зданий станет филиал краеведческого музея, известный как «Дом Саяпина». Также ремонт начнётся в здании областного военкомата и в «Доме Котельникова».

До конца года полностью отремонтируют историческое здание Благовещенского государственного педагогического университета. В 2021 году реставрация затронула фасад, выходящий на улицы Ленина и Шимановского. Здание также приобрело архитектурную подсветку. В текущем году планируется отремонтировать внутреннюю часть здания, выходящую во двор и на крышу. Общая стоимость работ по восстановлению здания бывшей мужской гимназии превышает 50 миллионов рублей.

Масштабным станет и реставрация старинного дома Петра Берчанского, который находится в центральной части города, на пересечении улиц Калинина и Горького. Здание на данный момент находится в аварийном состоянии, а жильцы расселены. Площадь памятника архитектуры превышает 200 квадратных метров, рядом находится заброшенная территория более 1 200 квадратных метров.

В 2020 году данное здание на торгах куплено индивидуальным предпринимателем, который заказал проект реставрации с целью приспособления к современному использованию. В планах большой объём по реставрации кирпичной кладки фасадов, восстановление перекрытий крыши, оконных блоков и веранды. В проекте учтена возможность сохранения двух печей.

Среди объектов реставрации – здание Амурского областного суда, учебного корпуса № 3 Дальневосточного аграрного университета. Приоритетным является ремонт фасадов здания администрации по улице Ленина, 113 (частный дом Л. И. Родионовой), и средней школы № 2 по улице Лазо, 41 (городское районное училище в память 300-летия дома Романовых). В 2021 году кроме здания БГПУ преобразился фасад Амурского педагогического колледжа, городской администрации и Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания.

На этом работы по восстановлению архитектурного облика Благовещенска не закончатся. В 2022 году планируется провести разработку проектно-сметной документации на последующие годы.

Справка АИ

Всего в Амурской области статус объектов культурного наследия присвоен 1 068 объектам, 183 из них относятся к памятникам истории и культуры федерального значения (177 – памятники археологии). Памятников регионального значения насчитывается 462, из них 403 отнесены к памятникам археологии.