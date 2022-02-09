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9февраля
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сегодня, 15:49 0

За 2021 год прокуроры Амурской области выявили почти сто тысяч нарушений

В ведомстве подвели итоги года

За 2021 год прокуроры Амурской области выявили почти сто тысяч нарушений
Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области

В прокуратуре Амурской области прошло расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы в 2021 году. По словам руководителя ведомства Александра Бучмана, прокуроры области нашли около 96 тысяч нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли почти 12 тысяч человек.

Сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по заработной плате на сумму более 400 миллионов рублей, восстановлены права 3,5 тысячи работников. Благодаря надзорным мерам на 70 % увеличилось финансирование обеспечения жильем детей-сирот. Благоустроенные квартиры получили 382 человека.

— Много острых вопросов остаётся в сфере ЖКХ. Рост технологических сбоев почти на 27 %, с 326 до 415, требует изменения подхода к организации надзора, – рассказал прокурор области.

Александр Бучман поручил активнее устранять причины аварийных ситуаций и технологических сбоев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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