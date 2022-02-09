Швейцарский журналист разбирался в дружбе Благовещенска и Хэйхэ

Статья заняла целую газетную полосу. Коллинг начал с описания Благовещенска и его китайского собрата.

— Видение поражает сразу же, как только вы прибываете на берега реки Амур после восьмичасового перелёта из Москвы. Китай находится как раз напротив, на другом берегу. Замерзшая, как и сама река, при температуре -20°C набережная города Хэйхэ с его 200 000 жителей пустынна. Можно едва различить движение полицейской машины вдалеке или пограничников, которые время от времени выходят из своих домиков на льду, – пишет журналист.

Коллинг признаётся, что Благовещенск его приятно поразил: «Необычна концентрация азиатских ресторанов, а на улицах можно увидеть множество посланий на китайском. Дороги и здания также находятся в лучшем состоянии, чем в среднем российском провинциальном городе».

Большая часть текста посвящена прошлому, настоящему и будущему в российско-китайских отношениях. Собеседники Коллинга – россияне и китайцы – вспоминают девяностые, когда Хэйхэ был больше похож на большую деревню, ностальгируют по поездкам через границу, которые прервала пандемия, и размышляют, чем выгодны российско-китайские отношения.

Автор уверен, что дружба двух государств будет только укрепляться. «Несмотря на эти трудности, нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Западом, несомненно, ускорит поворот Кремля на Восток», – подытоживает Коллинг.