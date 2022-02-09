Отдел по защите прав потребителей помог вернуть благовещенцам 6 миллионов рублей

За 2021 год отдел по защите прав потребителей мэрии помог свыше тысячи горожанам и вернул в семейный бюджет около 6 миллионов рублей, рассказали в администрации города.

Больше всего возвратов было за бытовую технику – 1,8 миллиона рублей, на втором месте оказались туристические услуги – около миллиона рублей, за бытовые услуги вернули 650 тысяч рублей. Всего в 2021 году помочь удалось примерно тысяче горожан, 602 человека получили консультации, по 387 обращениям составили претензии и 30 исков подали в суд.

— Оперативное рассмотрение обращений и претензионная помощь позволяют в 97 процентах случаев урегулировать споры в досудебном порядке без передачи материалов в суд. Это свидетельствует об эффективности защиты прав потребителей специалистами отдела, – отметили в администрации.