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9февраля
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сегодня, 14:49 1

Отдел по защите прав потребителей помог вернуть благовещенцам 6 миллионов рублей

В прошлом году горожане обратились за помощью больше тысячи раз

Отдел по защите прав потребителей помог вернуть благовещенцам 6 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

За 2021 год отдел по защите прав потребителей мэрии помог свыше тысячи горожанам и вернул в семейный бюджет около 6 миллионов рублей, рассказали в администрации города.

Больше всего возвратов было за бытовую технику – 1,8 миллиона рублей, на втором месте оказались туристические услуги – около миллиона рублей, за бытовые услуги вернули 650 тысяч рублей. Всего в 2021 году помочь удалось примерно тысяче горожан, 602 человека получили консультации, по 387 обращениям составили претензии и 30 исков подали в суд.

— Оперативное рассмотрение обращений и претензионная помощь позволяют в 97 процентах случаев урегулировать споры в досудебном порядке без передачи материалов в суд. Это свидетельствует об эффективности защиты прав потребителей специалистами отдела, – отметили в администрации.

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#помощь #мэрия #финансы

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Комментарии
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  • mm_Олег99

    mm_Олег99
    1 час назад

    Мелочь..

    Сколько интересно этот отдел потратил на собственное содержание?

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