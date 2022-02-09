Даня Милохин объяснил, почему не хочет общаться с родной мамой

Любовь Милохина оставила Илью и Даню в детском доме, когда им исполнилось по четыре и три года соответственно. По словам женщины, она собиралась вернуться за ними спустя несколько месяцев, но почему-то не сделала этого. Сейчас у неё новая семья и дети.

Через много лет Милохина неожиданно захотела наладить отношения с сыновьями. Илья пошёл на контакт с матерью, а вот Даня не спешит с ней общаться. В шоу «Детектор» блогер признался, что не хочет встречаться с родной мамой.

В программе Милохину пришлось отвечать на щекотливые вопросы под полиграфом, поэтому он был максимально честен. По его словам, мама пыталась выйти с ним на контакт, но он не хочет с ней общаться, потому что знает, что будут «непонятные плачи и просьбы о прощении». Даня объяснил, что не обижен на мать и ничего от неё не требует, при этом у него уже давно своя жизнь.

20-летний блогер держит дистанцию и с приёмными родителями, а также со старшим братом. По словам Милохина, ему «не хочется обязанностей». Он считает, что они с Ильёй не должны быть привязаны друг к другу только потому, что являются родными братьями. Даня признался, что даже в детском доме они «толком не общались».