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сегодня, 14:31 1

В Амурской области будут бороться с теневой занятостью

В правительстве разработали комплекс мер

В Амурской области будут бороться с теневой занятостью
Фото: pixabay.com

На совещании в правительстве Приамурья обсудили, как легализовать трудовые отношения в регионе. Бороться с теневой занятостью в области будут с помощью создания комфортных условий работы, также достойной заработной платой, сообщили в правительстве.

Чтобы определить, в каких направлениях больше нелегальных работников, министерство образования провело анонимный опрос среди 500 выпускников колледжей. Оказалось, что самый высокий процент теневой занятости в сферах строительства, сельского хозяйства и услуг.

Чтобы исправить ситуацию, в министерстве сельского хозяйства разработали целый комплекс мер. Один из способов борьбы – финансовая поддержка молодых специалистов, которые после окончания учебного заведения решили устроиться на работу в сельской местности.

— Оказывается содействие и сельскохозяйственным товаропроизводителям. С этого года им будут возмещаться затраты, связанные с оплатой труда и проживанием обучающихся, – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Чтобы пресекать незаконную деятельность работодателей, министерство цифрового развития регулярно сообщает о необходимости соблюдать трудовое законодательство и рассказывает о различных формах трудовых контрактов.

— Неформальная занятость – это не только трудоустройство без оформления трудового договора и недополучение бюджетом налоговых отчислений и страховых взносов, но и нелегальный, теневой сектор экономики, негативно влияющий на благосостояние самих граждан. Создание комфортных условий работы с достойной заработной платой – такие подходы будут способствовать решению вопроса теневой занятости в субъекте, – отметил губернатор области Василий Орлов.

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#губернатор #работа #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    55 минут назад

    Как вариант снизить налоги, а не хапать 47,2% от зарплаты работника.

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