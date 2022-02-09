Несмотря на взрывной рост COVID-19, в Амурской области вводить новые ограничения не планируют

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В среду, 9 февраля, в Instagram прошёл прямой эфир, посвящённый ситуации с коронавирусом в Приамурье. Спикерами выступали руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, управляющий регионального отделения ФСС Наталья Хрущёва и первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Химиченко.

Ситуация с коронавирусом

Так, ситуацию в регионе в настоящий момент оценили как сложную, но управляемую. По словам Кургановой, в регионе на последней неделе зафиксировали взрывной рост заболеваемости.

— Мы ведём очень плотный мониторинг циркуляции «омикрона». С начала этого года ведётся планомерная работа по определённой методике отбора проб, которые отправляются в институты Роспотребнадзора, – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Тип вируса определяется методом секвенирования. Подобный анализ выполняют лаборатории Хабаровска и Новосибирска. При этом на исследования отправляют только 10 % всех положительных проб, так как не все пробы подходят для этого из-за разной концентрации вируса в них. По данным Роспотребнадзора, в регионе сейчас доминирует «омикрон» – среди проб в 40-50 % случаев выявляют именно этот штамм.

— «Омикрон» выявляется преимущественно у амурчан, которые вернулись из-за рубежа (это и Турция, и Доминикана, и Великобритания), а также ряда регионов Российской Федерации, – добавила Ольга Курганова.

Она пояснила, что скорость заражения очень высокая, а инкубационный период составляет от суток до трёх. Отсюда следует, что введение двухнедельного карантина для контактных нецелесообразно. При этом болезнь у привитых людей без хронических заболеваний, как правило, протекает легче. Отмечается, что уже на третий день после появления симптомов состояние больного улучшается.

Ольга Курганова отметила, что, учитывая все эти факторы, было принято решение о сокращении срока карантина для больных до семи дней и изменена тактика по контактным лицам. Кроме того, если по истечении семи дней у заразившегося проходят все клинические проявления болезни, его выписывают и закрывают больничный. Если улучшение состояния происходит раньше, то карантин по болезни можно закрыть по результатам повторного ПЦР-тестирования.

Важно отметить, если у контактных с больным коронавирусом лицом нет признаков ОРВИ, то ПЦР-тестирование не проводится, даже если это члены одной семьи.

Карантин для школьников

Ранее карантин для школьных классов вводился даже при наличии одного ребёнка с подтвержденным положительным тестом на ковид. В настоящее время ситуация изменилась. По словам Ольги Кургановой, для введения карантина необходимо, чтобы не менее 20 % учащихся заболели (имеют официальный диагноз). В таком случае школа самостоятельно принимает решение о введении дополнительных ограничений на семь дней.

Получение больничных листов

Первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Химиченко рассказала, что для того, чтобы открыть больничный лист, необходимо вызвать врача на дом. Врач осмотрит пациента и даст заключение о его состоянии, на основе которого и открывается больничный лист. Если состояние не критическое, то дальнейшее лечение проводится в дистанционном формате через видеосвязь в мессенджерах, телефонные звонки и другие средства телемедицины. Стоит отметить, что закрываются больничные листы сейчас также дистанционно и в электронном формате передаются работодателю.

Оксана Химиченко также добавила, что для того чтобы не создавать очереди в поликлиниках, пациенты могут вызвать врача на дом по номеру 122 или позвонить в регистратуру поликлиники.

Как проводится оплата больничных листов

Управляющий регионального отделения Фонда соцстрахования (ФСС) Наталья Хрущёва рассказала, что с 1 января 2022 года в ходу только электронные листки нетрудоспособности. Отсюда следует, что система обмена данными между медицинскими организациями и Фондом социального страхования следующая: при закрытии больничного листа информация передаётся работодателю. Он передает документы со всей необходимой информацией в ФСС. В течение 10 дней Фонд социального страхования проводит оплату дней нетрудоспособности по тому счёту, который указал работодатель. При этом перечисление денежных средств на карту «Мир» происходит практически моментально, в отличие от других платёжных систем.

— Этот механизм отработан. Действительно, где-то есть претензии к работодателям, которые до сих пор просят привычный формат в виде распечатанной бумажки, на которой указан номер листка нетрудоспособности. Но вся эта информация есть в личном кабинете застрахованного лица, – пояснила Наталья Хрущёва.

«Санитарный щит»

В Амурской области построят лабораторный центр третьего уровня безопасности благодаря федеральному проекту «Санитарный щит». Как рассказала Ольга Курганова, это позволит проводить сложные анализы на территории региона, не отправляя материал в другие субъекты России. Подобные лаборатории появятся ещё в восьми регионах страны.

Работа поликлиник как взрослых, так и детских

С понедельника поликлиники Благовещенска работают по-новому: остановлен диспансерный приём, профилактические осмотры и «Дни здорового ребёнка». Но, несмотря на это, в начале недели фиксировались большие очереди на приём к терапевтам и педиатрам.

— В понедельник мы столкнулись с тем, что с обращениями пошли именно контактные, по закрытию больничных листов, по закрытию карантина. Было всё очень непонятно. Люди привыкли, что им дают бумажные листки с больничными. Проводилась информационная работа с пациентами, мы даже выезжали в поликлиники и общались с людьми в очередях. Очень большой наплыв на детские поликлиники, потому что детские коллективы сидели на карантине. Мы по всем нашим ресурсам давали информацию, что не нужно приходить за больничным листом или справкой для ребёнка; со школами, работодателями и ФСС процесс будет налажен дистанционно. Но люди, некоторые, всё равно приходили в поликлиники, – дала комментарий по ситуации Оксана Химиченко.

Она пояснила, что сейчас нет необходимости лично являться на приём, но пациенты всё равно хотят лично пообщаться с врачом. При этом ко вторнику наплыв посетителей в поликлиниках стих, и учреждения возвращаются к нормальному режиму работы.

QR-коды по антителам

Люди, имеющие антитела к коронавирусу, но лечившиеся неофициально, теперь могут получить QR-коды. Соответствующее постановлении опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как пояснила Оксана Химиченко, пока эта система не отработана: будет принято решение о том, какие лаборатории будут иметь право проводить подобные исследования. После этого людям с антителами будет выдаваться QR-код.

Коронавирусные ограничения

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова заверила, что вводить дополнительные ограничения из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом не планируется. Достаточно соблюдать неукоснительно те, что уже действуют.