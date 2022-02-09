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Бывшая жена Павла Мамаева подала к нему иск на 269 миллионов рублей

Алана Мамаева требует долю имущества, которую футболист скрыл от раздела

Бывшая жена Павла Мамаева подала к нему иск на 269 миллионов рублей
Фото: pulse.mail.ru

Павел и Алана Мамаевы развелись почти год назад. Недавно бывшая жена футболиста узнала, что супруг скрывал от неё свой реальный доход. Адвокат Аланы Вадим Лялин сообщил, что она подала иск к спортсмену о разделе совместно нажитого имущества на сумму более 269 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее футболист подавал иск к Алане о разделе совместно нажитого имущества, требуя поделить автомобили Bentley и Land Rover, которые числятся за бывшей супругой.

Вадим Лялин рассказал, что во встречном иске Алана требует от бывшего мужа долю имущества, которую Мамаев скрыл от раздела. Утверждается, что в период брака Павел приобрёл недвижимость и машины, которые оформил на своих родителей.

Как сообщает «Вокруг ТВ», ранее Алана жаловалась на то, что после развода футболист перестал помогать их общей дочери Алисе. По словам Мамаевой, бывший муж несколько раз перечислил на ребёнка по 30 тысяч рублей, а потом забыл про алименты.

Недавно Павел женился на подруге Аланы Надежде Санько. Влюблённые не раз заявляли, что счастливы в новых отношениях. На помолвку Мамаев подарил избраннице кольцо стоимостью более 10 миллионов рублей.

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#недвижимость #спорт #суды #финансы

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