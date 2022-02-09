Расследование убийства ребёнка в Амурской области взял на личный контроль председатель Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание с руководителями территориальных органов. Обсуждался ход расследования ряда резонансных дел, в первую очередь – преступлений в отношении несовершеннолетних.

В числе прочих руководитель амурского следственного управления СК Станислав Белянский доложил руководству о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины из Белогорска, который подозревается в убийстве своего малолетнего сына.

По всем вопросам Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на скорейшее раскрытие дел и привлечение к ответственности виновных, сообщает Следственный комитет России.