Расследование убийства ребёнка в Амурской области взял на личный контроль председатель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин выслушал доклад о расследовании в ходе онлайн-совещания
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание с руководителями территориальных органов. Обсуждался ход расследования ряда резонансных дел, в первую очередь – преступлений в отношении несовершеннолетних.
В числе прочих руководитель амурского следственного управления СК Станислав Белянский доложил руководству о ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины из Белогорска, который подозревается в убийстве своего малолетнего сына.
По всем вопросам Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на скорейшее раскрытие дел и привлечение к ответственности виновных, сообщает Следственный комитет России.
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