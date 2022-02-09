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9февраля
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сегодня, 13:28 0

Амурская авиабаза лесоохраны получила новые топливозаправщики

Пожарные готовятся к весне

Амурская авиабаза лесоохраны получила новые топливозаправщики
Фото: архив Амур.инфо

Новые аэродромные топливозаправщики поступили в лётный отряд Амурской авиабазы лесоохраны. Они будут обеспечивать топливом воздушные суда во время их работы по отслеживанию и тушению природных пожаров. Деньги на приобретение техники выделены из регионального бюджета.

— У нас это первые автомобили такого класса. Используя их, можем обеспечить авиационным топливом воздушное судно без заправочного пункта. На автомобиле установлена не только ёмкость для перевозки топлива, но и комплекс оборудования, который обеспечивает необходимую степень фильтрации топлива, позволяет проводить отбор проб на каждом этапе заправки, – рассказывает заместитель начальника Амурской авиабазы по безопасности Сергей Остапенко.

Приобретение новых машин является частью масштабной подготовки технического парка к пожароопасному сезону. Запланировано, что к весне у пожарных будет 240 автомобилей и другой специальной техники для борьбы с природными возгораниями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#пожары #природа

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