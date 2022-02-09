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9февраля
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сегодня, 13:10 0

Во Владивостоке 400 человек эвакуировались из-за утечки аммиака

На одном из складов разгерметизировалась холодильная установка

Во Владивостоке 400 человек эвакуировались из-за утечки аммиака
Фото: pixabay.com

На одном из предприятий Владивостока произошла утечка аммиака. Как сообщает краевое управление МЧС, в холодильной установке на складе по улице 3-й Шоссейной разгерметизировался вентиль.

На предприятии сработала сигнализация, около 400 человек эвакуировались. Сотрудники предприятия перекрыли вентиль самостоятельно, ещё до прибытия спасателей.

В воздухе оказалось около трёх-пяти литров газа. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по данному факту.

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#Дальний Восток #происшествия

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