Во Владивостоке 400 человек эвакуировались из-за утечки аммиака
На одном из складов разгерметизировалась холодильная установка
На одном из предприятий Владивостока произошла утечка аммиака. Как сообщает краевое управление МЧС, в холодильной установке на складе по улице 3-й Шоссейной разгерметизировался вентиль.
На предприятии сработала сигнализация, около 400 человек эвакуировались. Сотрудники предприятия перекрыли вентиль самостоятельно, ещё до прибытия спасателей.
В воздухе оказалось около трёх-пяти литров газа. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по данному факту.
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