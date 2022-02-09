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Анжелика Агурбаш обвинила Леру Кудрявцеву в обмане на шоу «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева вновь оказалась втянута в скандал

Анжелика Агурбаш обвинила Леру Кудрявцеву в обмане на шоу «Секрет на миллион»
Фото: fotkaew.ru

Лера Кудрявцева снова оказалась в центре скандала. Певица Анжелика Агурбаш пожаловалась на «наглый и бессовестный» поступок телеведущей в программе «Секрет на миллион». Артистка заявила, что Кудрявцева подставила её, обнажив всю «грязь» личной жизни в эфире своего телешоу, сообщает «Пятый канал».

Агурбаш приняла участие в съёмках проекта Леры Кудрявцевой. Однако его итог очень разочаровал певицу.

51-летняя артистка рассказала, что согласилась на участие в шоу только при условии соблюдения деликатности. Анжелика хотела поделиться со зрителем своими творческими планами, поэтому позвала на съёмки и своих детей. Но оказалось, что команду проекта интересовали только сенсации.

Как рассказала Агурбаш порталу BLITZ, она просила Кудрявцеву, чтобы в передаче не было никакой грязи, потому что в съёмках принимают участие её дети. Лера пообещала это певице, однако увиденное в эфире повергло Анжелику в ступор. После этого артистка обвинила телеведущую в «наглом и бессовестном поступке».

Агурбаш призналась, что поведение Кудрявцевой оскорбило её до глубины души. По словам певицы, она дважды пыталась покинуть съёмки, когда понимала, что разговор заходит «не в то русло». Однако осталась, надеясь на порядочность теледивы.

Как пишет «Комсомольская правда», в эфире шоу «Секрет на миллион» Анжелика Агурбаш обвинила бывшего супруга Николая в жестокости. По её словам, во время вспышек агрессии бизнесмен избивал своих сотрудников, а за непослушание сажал в собачью будку. Самой певице тоже приходилось несладко. В итоге она вместе с сыном сбежала от мужа.

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#СМИ #шоу-бизнес

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