Бывшего пристава в Хабаровске обвиняют в краже чужих алиментов
Женщина присваивала себе деньги должников
Жительницу Хабаровского края, которая раньше работала приставом, обвиняют в хищении алиментов должников. Женщина присвоила себе более 150 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
В прокуратуре рассказали, что, работая приставом-исполнителем, с 2017 по 2019 годы обвиняемая несколько раз получила деньги на погашение задолженности по алиментам на свой счёт. В 2017 году она приняла от должника наличные, но положила на счёт меньшую сумму, а 24 тысячи рублей оставила себе. Позже женщина аналогичным образом оставила себе 80 тысяч рублей. С февраля по апрель 2019 года пристав убедила должника, что деньги в счёт оплаты долга по алиментам нужно переводить на её личную карту. Таким образом мошенница получила 46 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.
Хабаровчанке грозит до шести лет лишения свободы.
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