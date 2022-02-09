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9февраля
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Бывшего пристава в Хабаровске обвиняют в краже чужих алиментов

Женщина присваивала себе деньги должников

Бывшего пристава в Хабаровске обвиняют в краже чужих алиментов
Фото: pixabay.com

Жительницу Хабаровского края, которая раньше работала приставом, обвиняют в хищении алиментов должников. Женщина присвоила себе более 150 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуре рассказали, что, работая приставом-исполнителем, с 2017 по 2019 годы обвиняемая несколько раз получила деньги на погашение задолженности по алиментам на свой счёт. В 2017 году она приняла от должника наличные, но положила на счёт меньшую сумму, а 24 тысячи рублей оставила себе. Позже женщина аналогичным образом оставила себе 80 тысяч рублей. С февраля по апрель 2019 года пристав убедила должника, что деньги в счёт оплаты долга по алиментам нужно переводить на её личную карту. Таким образом мошенница получила 46 тысяч рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Хабаровчанке грозит до шести лет лишения свободы.

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#происшествия #суды #криминал

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