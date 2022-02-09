133 изобретения представили юные учёные на благовещенском онлайн-фестивале

8 февраля, в День российской науки, в модельной библиотеке-обсерватории имени Бориса Машука прошли разнообразные научные мероприятия, а также были подведены итоги открытого онлайн-фестиваля с международным участием «День детских изобретений–2022».

В холле библиотеки расположилась выставка детских и молодёжных изобретений «За нами – будущее!», на которой представлены изобретения благовещенских участников фестиваля, а также молодых учёных. Среди экспонатов – различные тренажёры, роботы, макеты ракет, кораблей, а также бытовые приборы, упрощающие жизнь.

Библиотекари организовали и провели интересные научные площадки для юных изобретателей. В рамках библиопроекта «ОбсерваториУМ!» проведено занятие, направленное на изучение законов науки и явлений окружающего мира, а на встрече «Юный ученый» школьники узнавали свойства тканей и красителей.

На торжественном подведении итогов открытого онлайн-фестиваля «День детских изобретений» награждали педагогов, готовивших маленьких изобретателей, и самих юных учёных. Организатором фестиваля стала средняя школа № 16 города Благовещенска, которая проводит фестиваль уже в десятый раз. Соорганизаторами стали Амурский государственный университет и Благовещенский государственный педагогический университет.

Из-за пандемии фестиваль второй год проходит в онлайн-формате при помощи Instagram. Организаторы говорят о положительной динамике – количество участников только увеличилось, расширилась география конкурса.

Фестиваль проходил с 17 по 31 января 2022 года. Участники должны были выложить пост (фото или видео) с описанием своего изобретения. Участие приняли 133 российских и 30 китайских школьников.

Участники представили 128 проектов по направлениям:

техническое творчество, а это ракето-, авиа-, судо-, автомоделирование (представлено 10 работ);

экспериментальная физика и астрономия, где представлены физические и астрономические модели и бытовые приборы (58 работ);

робототехника с действующими моделями роботов (49 работ);

3D-моделирование (11 работ).

География онлайн-фестиваля действительно впечатляет. Фестиваль приобрёл международный статус – ведь его участниками стали юные изобретатели не только России, но и дружественного Китая.

Впервые в этом году к участию в фестивале присоединились учащиеся из других регионов России – это ученики из городов Иваново, Поронайск (Сахалин), из Республики Саха (Якутия).

Среди проектов представлены робот-марсоход, лифт, модели ракет, макет вечного двигателя, космический корабль, сигнализация от воров и многое другое.

Лауреатами конкурса стали 15 человек.

После подведения итогов фестиваля в День российской науки библиотекари предложили две интереснейшие встречи с молодыми учёными Благовещенска. Для студентов и старшеклассников прошла встреча «Как заработать на патентах» от Сергея Баранникова, аспиранта второго года кафедры гистологии и биологии, председателя научного общества молодых ученых и студентов Амурской государственной медицинской академии.

Школьники и их родители завалили вопросами Елену Щипцову, председателя совета молодых учёных, доцента кафедры географии Благовещенского государственного педагогического университета. Вопросы были разными – от выяснения вопросов «где начинается радуга» и «есть ли у деревьев ум» до строительства ГЭС, важных качеств для учёных и значимости науки.