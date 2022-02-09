Муж Наташи Королёвой завершил карьеру стриптизёра и стал художником

Оценить очередную грань таланта Сергея Глушко собрались многие знаменитости. Главное место в творчестве Глушко занимают портреты его близких. На выставке Королёва призналась, что ей очень нравится новое увлечение мужа. Певица заявила, что Сергей всё делает на высоком уровне и считает очень перспективным его начало как художника.

При этом Тарзан решил завершить карьеру стриптизёра. По словам Наташи, эта страница «закрыта и по возрасту, и по энергии». Глушко находится в прекрасной форме, но в марте ему исполнится 52 года, и у него уже нет желания заниматься стриптизом.

Как сообщает «Смотрим», Королёва также рассказала, что за годы брака никогда не видела, как муж рисует. Певица лишь слышала о том, что супруг окончил художественную школу, а в молодости продавал свои картины в центре Санкт-Петербурга.

Сам Глушко признался, что давнее увлечение живописью напомнило о себе после путешествия на берег Индийского океана. По его словам, у него «произошёл какой-то взрыв в голове».