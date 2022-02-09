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сегодня, 12:11 4

В Благовещенске закончили ремонт водовода на улице Кузнечной

Специалистам пришлось полностью менять трубу

В Благовещенске закончили ремонт водовода на улице Кузнечной
Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске закончили ремонт водовода на улице Кузнечной. Специалисты заменили 55 метров трубы на трёхметровой глубине, сообщает пресс-служба АКС.

Коммунальная авария произошла 29 января. Просевший грунт переломил чугунную трубу, по которой шла питьевая вода к колонкам. На весь ремонт ушла неделя. Теперь там проходит труба из полиэтилена.

— Горожанам могло показаться, что мы снова восстанавливаем коллектор, работы по которому закончились недавно. Но это не так. Под проезжей частью большое число коммуникаций, и, если снова копают в одном и том же месте, это еще не говорит о дефекте на одних и тех же инженерных сетях, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    посмотрим))) всю ли они трубу поменяли, ту ли они трубу меняли)))

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Пусть теперь служит долго! Около 3 лет потребовалось, чтобы решить проблему движения по этой улице в этом месте.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    17 минут назад

    "Под проезжей частью большое число коммуникаций, и, если снова копают в одном и том же месте, это еще не говорит о дефекте на одних и тех же инженерных сетях." - Сказал, даже лучше чем Имамеев. Почти тост!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    15 минут назад

    Надо признать, что в этот раз они оперативненько трубы нашли. Я уже думал, что опять на полтора года ремонта.

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