Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске закончили ремонт водовода на улице Кузнечной. Специалисты заменили 55 метров трубы на трёхметровой глубине, сообщает пресс-служба АКС.

Коммунальная авария произошла 29 января. Просевший грунт переломил чугунную трубу, по которой шла питьевая вода к колонкам. На весь ремонт ушла неделя. Теперь там проходит труба из полиэтилена.

— Горожанам могло показаться, что мы снова восстанавливаем коллектор, работы по которому закончились недавно. Но это не так. Под проезжей частью большое число коммуникаций, и, если снова копают в одном и том же месте, это еще не говорит о дефекте на одних и тех же инженерных сетях, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.