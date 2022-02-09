QR-коды будут выдавать на основании теста на антитела
Приказ Минздрава РФ вступит в силу 21 февраля
Сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19 можно будет оформить на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ вступит в силу с 21 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы получить сертификат, нужно подать заявление на портале госуслуг. Документ сформируется не позднее чем через три дня. Сдать анализ можно в любой лицензированной лаборатории. Требований к уровню антител нет, достаточно их наличия в организме.
Срок действия такого сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск документа при этом не предусмотрен.
Также сертификат можно будет оформить на основании положительного ПЦР-теста, подтверждённого тестом на антитела. Срок действия такого сертификата – год с даты положительного ПЦР-теста.
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