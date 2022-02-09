QR-коды будут выдавать на основании теста на антитела

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Чтобы получить сертификат, нужно подать заявление на портале госуслуг. Документ сформируется не позднее чем через три дня. Сдать анализ можно в любой лицензированной лаборатории. Требований к уровню антител нет, достаточно их наличия в организме.

Срок действия такого сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск документа при этом не предусмотрен.

Также сертификат можно будет оформить на основании положительного ПЦР-теста, подтверждённого тестом на антитела. Срок действия такого сертификата – год с даты положительного ПЦР-теста.