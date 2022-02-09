Амурские мастерицы вышьют на карте главные достопримечательности области

В Чувашии стартовал уникальный проект «Вышитая карта России», в котором примут участие народные умельцы со всей страны – от Калининграда до Камчатки. Как рассказали в минкультуры региона, полотно Амурской области возможно украсят космодром Восточный, лотос Комарова, символы Российско-китайской ярмарки культуры и искусства.

8 февраля в Доме народного творчества лучшие мастера народной вышивки встретились для обсуждения предварительного эскиза. На вышитой карте России наш регион будет представлен главными достопримечательностями и традиционным эвенкийским узором, который расположится на фрагменте карты Амурской области размером 89 на 67 сантиметров.

В Благовещенск уже доставили специальное лекало, по которому мастерицы будут создавать свою часть из общего полотна, размер которого составит 3 метра 10 сантиметров на 6 метров 70 сантиметров.

Географические очертания каждого региона России созданы специально по заказу Национального музея. В итоге все 85 фрагментов направят в Чувашию, где их соединят в единое полотно, отображающее удивительное многообразие страны и её многонациональность.

Проект проводится в рамках Года культурного наследия.