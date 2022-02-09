Амурским школьникам впервые показали редкие фильмы о космосе от Русского музея и Госфильмофонда

С 7 по 9 февраля в Амурской области проходят региональные трансляции программы «Космос докосмической эпохи», организованные Русским музеем (Санкт-Петербург) и Госфильмофондом. Это редкие картины о космосе, снятые в 1910-1950 годах. Трансляции доступны во всех филиалах Русского музея, но Амурскую область к программе подключили в виде исключения.

Проведение таких трансляций в Приамурье инициировал депутат областного Законодательного собрания Андрей Домашенкин. Благодаря успешным переговорам с Русским музеем и поддержке регионального министерства образования и науки показ фильмов проходит на территории «Кванториума» в Благовещенске и Свободном. К участию приглашены учащиеся профильных аэрокосмических классов школы № 16 (Благовещенск) и дети, которые по данному профилю занимаются в «Кванториум-28».

Трансляции сопровождаются разъяснением от специалистов Русского музея, которые после показа картин могут обсудить со зрителями фильмы.

«Космос докосмической эпохи» стал первым мероприятием, проведенным Русским музеем в Амурской области, и своеобразным мостиком для возможного дальнейшего сотрудничества.

В рамках трехдневной программы зрителям покажут девять лент из собрания Госфильмофонда разного вида: игровое кино, документальное, научно-популярное, мультипликационное. Кстати, самый ранний фильм «Путешествие на Луну» был снят ровно 110 лет назад. Еще одна картина – «Дорога к звездам» – рассказывает об основоположнике астронавтики К. Э. Циолковском.

В первый день показа уникальные черно-белые картины посмотрели около 30 школьников из Благовещенска и примерно столько же детей прикоснулись к искусству того времени в Свободном. За три дня проект должен охватить более 150 детей.

Справка АИ

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства.