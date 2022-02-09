Гостиница «Зея» в Благовещенске уйдёт с молотка 18 февраля

Фото: @zeyahotel

В Благовещенске принимают заявки от потенциальных покупателей гостиницы «Зея». Как сообщает пресс-служба мэрии города, аукцион состоится 18 февраля в 11 часов.

Здание 1987 года постройки, площадью в 7 563,1 квадратных метра оценили в 406 миллионов 336 тысяч 188 рублей и 57 копеек. В гостинице 140 номеров и 176 койко-мест. Есть номера категорий «Апартамент», «Люкс», одно- и двухместные. Кроме того, есть два конференц-зала и один фуршетный зал.

Участникам торгов нужно внести задаток – 81 миллион 267 тысяч 237 рублей 71 копейку. Подать заявки можно до 18 часов 14 февраля.

Напомним, гостиницу продают из-за продолжающейся ликвидации непрофильных муниципальных предприятий. По этой же причине в своё время продали центральный рынок и торговый центр ГСТК. Из-за продажи здания гостиницы пришлось сократить персонал – 37 человек.