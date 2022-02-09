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Тяжелобольной амурчанин получил ожог в больнице

По словам родственников, мужчину с нарушенной двигательной функцией положили около горячей батареи

Тяжелобольной амурчанин получил ожог в больнице
Фото: pixabay.com

В среду, 9 февраля, в редакцию Амур.инфо обратилась девушка, которая рассказала о беде, случившейся с её отцом. Мужчину после инсульта перевели из реанимации в общую палату и положили рядом с батареей. По её словам, у амурчанина была нарушена двигательная функция. Он не смог отодвинуться и получил ожог первой степени. Корреспондент Амур.инфо попытался разобраться в этой ситуации.

— Это всё вчера случилось. Мой папа лежит в больнице после инсульта, сейчас туда никого не пускают, поэтому мы каждый день звоним, чтобы узнать, как он там. Мама, когда позвонила, ей лечащий врач сказал, что у папы ожог. Она так растерялась, что даже ничего не стала выяснять. Когда сказала мне, я позвонила в больницу. Я пыталась получить хоть какие-то объяснения, как такое могло произойти?! Меня там по всем отделениям футболили, в итоге вышла на заместителя главврача, а она не в курсе всего этого! Хотя прошло уже часа три как нам сообщили!, – рассказали девушка в разговоре с корреспондентом Амур.инфо. – В итоге к папе отправили хирурга из ожогового, он сказал, что ожог первой степени, на восстановление потребуется около пяти дней!

Амурчанка также обратилась и в областной минздрав, там от неё приняли заявление по этой ситуации. Кроме того, она намерена пойти в прокуратуру и написать заявление и туда.

В самой больнице сообщили, что пострадавшего пациента перевели в другую палату, на койку подальше от батарей, и установили за ним надёжный контроль. Вина в случившемся, скорее всего, ляжет на лечащего врача, который знал о проблемах с двигательной функцией пациента, но не предпринял должных мер.

Амур.инфо ожидает комментарий от регионального минздрава.

Напомним, что ранее СК возбудил уголовное дело в отношении медбрата АОКБ, который не уследил за пожилой пациенткой и та выпала из окна.

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#здоровье #происшествия #медицина

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Комментарии
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  • Владимир 5

    Владимир 5
    16 минут назад

    пытают суки

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