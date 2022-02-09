Дочь Виктора Мережко рассказала о последнем романе отца

Виктор Мережко много лет был вдовцом, но даже в солидном возрасте пользовался большим успехом у дам. После смерти режиссёра в программе «Звёзды сошлись» психолог Анастасия Булгакова рассказала о своей любви с Виктором Ивановичем.

Однако дочь Мережко рассказала, что Булгакова «была очередной папиной знакомой», которых у него было много. По словам Марии, отец не раз жаловался на некую «психологиню», которая утомляла его своей навязчивостью и просьбами пропиарить свою книгу.

Режиссёр был откровенен с сыном и дочерью, и всегда рассказывал им о своих увлечениях, как друзьям. Как говорит Мария, отец очень не любил меркантильных женщин и быстро с ними расставался.

Дочь кинодраматурга сообщила, что в последние два года Виктор Иванович встречался с прекрасной женщиной, которая была младше его на 30 лет. Они жили рядом и часто куда-то ходили, ужинали в ресторане. Режиссёр признавался, что нашёл женщину, с которой у него общие интересы.

После смерти жены в 1997 году Виктор Мережко заявил, что у него могут быть романы, но мачеху своим детям он не приведёт. Он пообещал сыну и дочери, что больше не женится и сдержал своё слово.