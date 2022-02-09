Минздрав упростил получение больничного

На заседании правительства РФ глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о внесении изменений в порядок получения больничного листа для пациентов с COVID-19, позволяющий оформить документ удалённо после консультации по телефону.

В связи с тем, что в последнее время у большинства пациентов коронавирус протекает в лёгкой форме, были внесены изменения в ведомственный приказ, регулирующий выдачу больничного. Пациентам с лёгкой формой заболевания можно не посещать поликлинику.

Теперь граждане могут обратиться на горячую линию 122 или в колл-центр поликлиники для получения дистанционной консультации, в ходе которой сразу может быть выписан больничный лист. Также по телефону пациенту будет назначено лечение, выписан электронный рецепт и позднее доставлены лекарственные препараты.

— Это очень важное нововведение, потому как мы получали сообщения о сбоях в обеспечении бесплатными лекарственными препаратами в ряде регионов. При анализе таких инцидентов были выявлены чисто организационные проблемы. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, – поделился наблюдениями Михаил Мурашко.

По прошествии недели, в случае улучшения состояния, больничный лист будет дистанционно закрыт и передан в Фонд социального страхования.