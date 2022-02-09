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9февраля
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сегодня, 11:16 10

Минздрав упростил получение больничного

Лист нетрудоспособности теперь можно оформить после удалённой консультации

Минздрав упростил получение больничного
Фото: pixabay.com

На заседании правительства РФ глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о внесении изменений в порядок получения больничного листа для пациентов с COVID-19, позволяющий оформить документ удалённо после консультации по телефону.

В связи с тем, что в последнее время у большинства пациентов коронавирус протекает в лёгкой форме, были внесены изменения в ведомственный приказ, регулирующий выдачу больничного. Пациентам с лёгкой формой заболевания можно не посещать поликлинику.

Теперь граждане могут обратиться на горячую линию 122 или в колл-центр поликлиники для получения дистанционной консультации, в ходе которой сразу может быть выписан больничный лист. Также по телефону пациенту будет назначено лечение, выписан электронный рецепт и позднее доставлены лекарственные препараты.

— Это очень важное нововведение, потому как мы получали сообщения о сбоях в обеспечении бесплатными лекарственными препаратами в ряде регионов. При анализе таких инцидентов были выявлены чисто организационные проблемы. Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, – поделился наблюдениями Михаил Мурашко.

По прошествии недели, в случае улучшения состояния, больничный лист будет дистанционно закрыт и передан в Фонд социального страхования.

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#COVID 19 #закон #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Я ещё лет 25 назад так больничные покупал

  • Allenga

    Allenga
    5 часов назад

    вот факт, фсс разорится на псевдобольных!

  • 89146186960

    89146186960
    4 часа назад

    ага, расскажите мне как легко получить и продлить больничный. Я сейчас три часа потратила в очередях, оббежали три поликлиники, включая "красную зону", чтоб продлить ребенку послеоперационный больничный. "Спонсорам" моего сегодняшнего марафона я желаю ментального здоровья, потому что такую ересь на здоровую голову не придумаешь. Задолбали

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Просыпаюсь с жесточайшего бодуна. Алло,алло,это поликлиника,мне ужасно плохо. Открываю учебник для медучилища и зачитываю симптомы какой-нибудь болезни. Все понятно,вы на больничном. Спасибо,а я пока в магазин за пивом.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    "Я ещё лет 25 назад так больничные покупал"

    В вашей кристальной честности здесь никто не сомневался.

    "Спасибо,а я пока в магазин за пивом."

    Что-то мало вы вчера выпили, если сегодня еще есть силы доползти до магазина.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Раньше Кашпировский по телевизору лечил, теперь врачи по телефону. До чего дошел прогресс!

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    Да давным-давно дошел. И не только по телефону, а и по радио, и по телевизору, и по компьютеру. Целый раздел есть, телемедицина называется. Не слыхали?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    "Также по телефону пациенту будет назначено лечение, выписан электронный рецепт и позднее доставлены лекарственные препараты."

    Ну вот, дожил! )))

    А то раньше-то как было? Заболел, припёрся в регистратуру, отстоял очередь, талончиков не хватило, попёрся в порядке живой очереди вперемешку с талончиковой очередью, расскажешь врачу, что у тебя болит, она тебя молоточком постучит, в рот позаглядывает, лёгкие послушает, по спине пальчиками постучит, что-то себе там придумает, непонятным почерком понапишет, рецепт выпишет, далее скачешь по аптекам, если деньги есть, если нет, сидишь дома, копишь и параллельно лечишься народными методами, потом в указанный день снова в поликлинику, очередь, врач, рассказы, продление больничного... И так несколько раз, пока не скажешь врачу, что (задолбался уже так болеть) выздоровел и она тебя отправит в какой-то там другой кабинет за больничным, на котором ещё надо будет в регистратуре печать поставить. Кстати, а почему выписывать больничный и ставить на него печать не может один человек? У них там такая узкая специализация?

    А теперь здорово! Позвонил, рассказал и жди. Тебе и диагноз, и больничный, и даже бесплатные лекарства на дом доставят! )))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    DrDimon по телевизорам лечится. Сеансы Кашпировского, воду заряжает под Чумака. Для уровня его развития это достаточно.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    DrDimon, Прасков, ты как-будто не продавал больничные? Коньячок-то любишь, судя по пропитому лицу

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