Амурская область занимает седьмое место по уровню зарплаты медиков в России

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика». По данным проведённых исследований, эта сфера по-прежнему остаётся одной из самых дефицитных – в 2021 году в среднем на одну вакансию приходилось только 1,4 активных резюме.

Специалисты отмечают, что комфортная ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Сегодня такой показатель не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Лучше всего дела обстоят в Москве: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2.

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме. Среди них и Амурская область, здесь на одну медицинскую вакансию – 1,3 резюме. Это самый высокий показатель по Дальнему Востоку. При этом в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. Наиболее сложная ситуация – в Курганской области (0,3 резюме на вакансию), Камчатском крае (0,3), Магаданской области (0,3), Псковской (0,4) и Архангельской областях (0,5).

Одним из самых эффективных способов привлечения соискателей остаётся финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей), а самые низкие – в Алтайском крае (39 059 рублей) и в Самарской области (39 242 рубля). Амурская область вошла в топ-15 регионов по уровню заработной платы для медиков со средним предложением в 58 304 рубля, заняв 7-е место по стране.

По словам специалистов, нехватка высококвалифицированных кадров наблюдается в медицине давно, однако пандемия обострила дефицит, который сегодня ощущается особенно остро. Так, например, в связи с резким ростом спроса на медицинских работников в ковидных госпиталях частные клиники вынуждены конкурировать за сотрудников не только между собой, но и с государственными медучреждениями.