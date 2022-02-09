Правительство России будет контролировать оборот криптовалют в стране

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При этом цифровые валюты собираются встроить в финансовую систему страны. Криптовалютные площадки будут лицензироваться, каждую обяжут иметь финансовые подушки безопасности. Кроме того, инвесторов обяжут предупреждать о рисках.

— Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, – сообщили в пресс-службе кабмина.