Правительство России будет контролировать оборот криптовалют в стране
Упор сделают на защите прав простых граждан
В российском правительстве разработали концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, оборот криптовалюты будет жёстко регулироваться государством, а упор сделают на защиту прав рядовых инвесторов.
При этом цифровые валюты собираются встроить в финансовую систему страны. Криптовалютные площадки будут лицензироваться, каждую обяжут иметь финансовые подушки безопасности. Кроме того, инвесторов обяжут предупреждать о рисках.
— Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, – сообщили в пресс-службе кабмина.
Просмотров всего: 188
#интернет #российская власть #технологии #финансы