Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:20 3

Правительство России будет контролировать оборот криптовалют в стране

Упор сделают на защите прав простых граждан

Правительство России будет контролировать оборот криптовалют в стране
Фото: pixabay.com

В российском правительстве разработали концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, оборот криптовалюты будет жёстко регулироваться государством, а упор сделают на защиту прав рядовых инвесторов.

При этом цифровые валюты собираются встроить в финансовую систему страны. Криптовалютные площадки будут лицензироваться, каждую обяжут иметь финансовые подушки безопасности. Кроме того, инвесторов обяжут предупреждать о рисках.

— Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, – сообщили в пресс-службе кабмина.

Просмотров всего: 188

#интернет #российская власть #технологии #финансы

распечатать


Общество

Гостиница «Зея» в Благовещенске уйдёт с молотка 18 февраля
Общество 8

Скончался гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Общество

Выбор читателей за 8 февраля
Власть 4

Амурский сенатор выступил за повышение эффективности госрегулирования информационной безопасности
Комментарии
Показать все (3)
  • Корка

    Корка
    1 час назад

    когда о нас, простых гражданах, начинают заботиться - жди беды

  • Paster

    Paster
    58 минут назад

    Простой гражданин знать не знает ни о какой крипте.

  • Noir

    Noir
    32 минуты назад

    Мимо кошелька денежка идет и уже не малая, по-этому пора обкладывать налогами и приватизировать эти потоки.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь