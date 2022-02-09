Скончался гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Игорю Носову было 43 года
Ушёл из жизни генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Как пишет РБК, Руководитель КРДВ попал в больницу с инсультом в бессознательном состоянии. Позже он скончался.
— Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надёжным товарищем. Он внёс существенный вклад в развитие российских регионов – и прежде всего Дальнего Востока и Арктики, – говорится в сообщении пресс-службы КРДВ.
Игорь Носов возглавил корпорацию в мае 2021 года. В 2018-2020 годах работал заместителем губернатора Нижегородской области. Занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».
Просмотров всего: 1628
#Дальний Восток #российская власть #память