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сегодня, 08:41 8

Скончался гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Игорю Носову было 43 года

Скончался гендиректор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Фото: erdc.ru

Ушёл из жизни генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Как пишет РБК, Руководитель КРДВ попал в больницу с инсультом в бессознательном состоянии. Позже он скончался.

— Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надёжным товарищем. Он внёс существенный вклад в развитие российских регионов – и прежде всего Дальнего Востока и Арктики, – говорится в сообщении пресс-службы КРДВ.

Игорь Носов возглавил корпорацию в мае 2021 года. В 2018-2020 годах работал заместителем губернатора Нижегородской области. Занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

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#Дальний Восток #российская власть #память

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    ПФР расстроен. Человек ещё минимум 10 лет мог приносить им доход.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ПФР счастлив-доход будет приносить новый гендиректор-а этому и пенсию платить не надо-и возвращать накопленное не надо

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Под такими новостями люди пишут или соболезнования, или ничего не пишут. Хотя бы иногда нужно уметь помолчать

  • Paster

    Paster
    53 минуты назад

    Вы считаете, что человек возглавляющий контору созданную только для попила бюджетного бабла и возглавляющий этот попил заслуживает соболезнований?

  • Петро555

    Петро555
    48 минут назад

    Потом в итоге окажется зарплата была, допустим, 500 тысяч, а недвижимости на 200 миллионов

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    24 минуты назад

    А еще есть и корпорация? Сколько же контор нас "развивают" да развить не могут?

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    6 минут назад

    кокс он такой

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    27 секунд назад

    Вроде бодрячком выглядел. Это помимо министерства по развитию какая-то корпорация ещё существует. Тогда должна ещё быть мегакорпорация по развитию Дальнего Востока. Департаменты, управления, дорожные карты. А то топчемся на месте. Одна смертность увеличивается с оттоком населения.

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