Житель Амурской области осуждён за проникновение в жилище

Житель Тамбовского района Амурской области осуждён за взлом жилого дома. Его признали виновным по статье «Незаконное проникновение, совершенное против воли проживающего в нём лица».

Следствием и судом было установлено, что гражданин проник в жилой дом, взломав замок, после чего прошёл внутрь дома, чем нарушил право на неприкосновенность жилища.

Несмотря на ряд смягчающих вину обстоятельств, таких как полное признание вины, сотрудничество со следствием и наличие малолетнего ребёнка, суд назначил виновному 2 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.