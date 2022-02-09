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9февраля
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сегодня, 08:59 0

Житель Амурской области осуждён за проникновение в жилище

Мужчина получил срок, просто взломав чужую дверь

Житель Амурской области осуждён за проникновение в жилище
Фото: pixabay.com

Житель Тамбовского района Амурской области осуждён за взлом жилого дома. Его признали виновным по статье «Незаконное проникновение, совершенное против воли проживающего в нём лица».

Следствием и судом было установлено, что гражданин проник в жилой дом, взломав замок, после чего прошёл внутрь дома, чем нарушил право на неприкосновенность жилища.

Несмотря на ряд смягчающих вину обстоятельств, таких как полное признание вины, сотрудничество со следствием и наличие малолетнего ребёнка, суд назначил виновному 2 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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