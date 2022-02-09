Директор Амурского театра драмы призвала срочно вакцинироваться

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Амурского областного театра драмы Татьяна Фёдоровна Бедина выступила в защиту всеобщей вакцинации и призвала всех, кто имеет сомнения, принять решение в пользу прививки и обезопасить себя и своих близких.

— Нужно понять, что другого способа защититься от коронавируса, кроме вакцины, нет, – заявила она.

Татьяна Бедина обратила внимание, что именно благодаря вакцинации коллектива возглавляемый ей Амурский театр драмы может сейчас нормально функционировать.

— Два года мы находимся в ситуации стресса, ограничений и запретов. Был период, когда нас закрыли совсем, мы не работали для зрителей, спектакли выпускали при закрытых дверях. Но уже второй сезон мы можем полноценно работать именно благодаря вакцинации. Был момент, когда мы остановились, пригласили медиков, они всех протестировали на наличие новой коронавирусной инфекции, выявили всех, кто болен и здоров. Заражённых отправили в изоляцию на лечение. С той поры мы внимательно следим за здоровьем наших сотрудников. В театр приезжала бригада медиков и проводила вакцинацию и ревакцинацию. У нас ведется последовательная и постоянная работа по вакцинации. Другого пути нет, – рассказывает она.

Также Татьяна Бедина обратила внимание, что люди, которые не прививаются, рискуют серьёзно заболеть и получить осложнения.

— Я болела коронавирусом в самый острый период. После я выждала необходимое время и вакцинировалась. Ревакцинироваться не успела, подхватила пневмонию. Я перенесла её дома в лёгкой форме, без высокой температуры. Я считаю, что только благодаря тому, что я была вакцинирована, я перенесла заболевание в лёгкой форме, руководя театром на «удалёнке», ­­– подчеркнула Татьяна Федоровна.