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сегодня, 08:04 5

Директор Амурского театра драмы призвала срочно вакцинироваться

Она рассказала, как борется с инфекцией и руководит коллективом в условиях коронавируса

Директор Амурского театра драмы призвала срочно вакцинироваться
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Амурского областного театра драмы Татьяна Фёдоровна Бедина выступила в защиту всеобщей вакцинации и призвала всех, кто имеет сомнения, принять решение в пользу прививки и обезопасить себя и своих близких.

— Нужно понять, что другого способа защититься от коронавируса, кроме вакцины, нет, – заявила она.

Татьяна Бедина обратила внимание, что именно благодаря вакцинации коллектива возглавляемый ей Амурский театр драмы может сейчас нормально функционировать.

— Два года мы находимся в ситуации стресса, ограничений и запретов. Был период, когда нас закрыли совсем, мы не работали для зрителей, спектакли выпускали при закрытых дверях. Но уже второй сезон мы можем полноценно работать именно благодаря вакцинации. Был момент, когда мы остановились, пригласили медиков, они всех протестировали на наличие новой коронавирусной инфекции, выявили всех, кто болен и здоров. Заражённых отправили в изоляцию на лечение. С той поры мы внимательно следим за здоровьем наших сотрудников. В театр приезжала бригада медиков и проводила вакцинацию и ревакцинацию. У нас ведется последовательная и постоянная работа по вакцинации. Другого пути нет, – рассказывает она.

Также Татьяна Бедина обратила внимание, что люди, которые не прививаются, рискуют серьёзно заболеть и получить осложнения.

— Я болела коронавирусом в самый острый период. После я выждала необходимое время и вакцинировалась. Ревакцинироваться не успела, подхватила пневмонию. Я перенесла её дома в лёгкой форме, без высокой температуры. Я считаю, что только благодаря тому, что я была вакцинирована, я перенесла заболевание в лёгкой форме, руководя театром на «удалёнке», ­­– подчеркнула Татьяна Федоровна.

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#COVID 19 #культура #медицина #здоровье

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ну так официально по другому пока нельзя говорить.

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    - Рабинович, как вы думаете, с чем лучше всего в России справляются во время пандемии? - А шо тут думать? Таки с дозировкой информации...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "Нужно понять, что другого способа защититься от коронавируса, кроме вакцины, нет, – заявила она."

    Специалист-вирусолог международного уровня? ;)))

  • Николай К.

    Николай К.
    24 минуты назад

    На наших глазах " родился" учёный- вирусолог)

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    19 минут назад

    ...Ну, искренне написала женщина! Чего тут ёрничать.

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