В амурской колонии обнаружили ячейку экстремистской организации

Двух заключённых колонии в Амурской области, мужчин 29-ти и 39-ти лет обвинили в создании ячейки экстремистского сообщества. Речь идёт о движении «АУЕ», признанным решением Верховного суда экстремистским и запрещенным на территории страны.

— Участниками организации пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы, формирование базы для пополнения рядов криминального сообщества, – рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Обвиняемые, уверены следователи, строго следили за соблюдением криминального «устава» в колонии. У обвиняемых изъяты документы, мобильные телефоны, нашли и наркотики.

Преступников смогли выявить при помощи ФСБ, ФСИН и прокуратуры. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, которые добавят к уже идущему сроку заключения.